"TÜRKİYE'DE DEPREMLER ÇOĞALDI"





Dün Silivri'de 3.9 ile başladı ve 6.2 ile sarsıldı. Bundan daha büyük deprem gelmez diyemeyiz. Ancak Silivri'de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüzde 1-2 civarında. Ben, 35 yıldır Türkiye'deyim ve eskiden bu kadar sık deprem olmuyordu. Gölcük'ten sonra Van'da, Elazığ'da, K.Maraş'ta, İzmir'de hatta Konya ve Niğde'de de deprem oldu.