İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen, 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok artçı sarsıntı yaşanırken gözler uzmanların açıklamalarına çevrildi. Depremlere dair yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremine dair açıklama geldi. İstanbul'da artçı depremler devam edecek mi, ne kadar sürecek? İşte detaylar...
İstanbul'da Silivri açıklarında dün meydana gelen, 13 saniye süren 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki önemli açıklamalarda bulundu.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK Mİ?
Habertürk'te yer alan habere göre, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul'da dün yaşanan, kısa süren 6.2 büyüklüğündeki deprem, Silivri açıklarında ve Orta Marmara Çukuru'nda yaşandı. Marmara'da, 30 yıl içinde yüzde 60 olasılıkla deprem olabilir. İstanbul için büyük deprem riski var.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER NE KADAR SÜRECEK?
Bu depremin ardından da önümüzdeki bir hafta içinde depremler devam edebilir ve dikkatli olmak gerekir.
"TÜRKİYE'DE DEPREMLER ÇOĞALDI"
Dün Silivri'de 3.9 ile başladı ve 6.2 ile sarsıldı. Bundan daha büyük deprem gelmez diyemeyiz. Ancak Silivri'de 7 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yüzde 1-2 civarında. Ben, 35 yıldır Türkiye'deyim ve eskiden bu kadar sık deprem olmuyordu. Gölcük'ten sonra Van'da, Elazığ'da, K.Maraş'ta, İzmir'de hatta Konya ve Niğde'de de deprem oldu.
"MARMARA'NIN GÜNEYİNDE GECİKME VAR"
Marmara'nın kuzey ve güney kolu var. Güney kolu Düzce'den başlıyor. Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'ye gidiyor. Burada 100 senede bir büyük deprem yaşanıyor. Bu bölgede de 200 yıllık bir gecikme var ve zamanını doldurdu.
"SİLİVRİ'DEN DAHA FAZLA AVCILAR HİSSETTİ"
Kuzey kolu ise Gebze'den Orta Marmara Fayı'ndan geçiyor. Ben Tuzla'da oturuyorum. Anadolu yakası yumuşak bir zemin Silivri'deki 6.2'lik depremi oldukça hissettik. Silivri'den daha fazla depremi Avcılar, Büyükçekmece hissetti.
TSUNAMİ RİSKİ VAR MI?
Marmara'da tsunami tehlikesi var. Deprem merkezine uzaklıktan daha önemli olan binanın zemininin sağlam olmasıdır. Yeşilköy, Avcılar, Büyükçekmece denize yakın olan bu bölgelerde zemin yumuşak ve sıkıntı var. Taksim'de binalar kötü olsa da zemini sağlam olduğu için daha iyi durumda.
"HAZIRLIKLI OLMAK GEREKİYOR"
Ege'deki fay hatları ince ve kısa fay hatları onlar çok yıkıcı olmayabilir. Ama Yunanistan'da bu faylar 7'lik deprem yapabiliyor. Doğu Anadolu'da da deprem beklenen bölgeler var ve biliniyor. Türkiye de, Japonya da deprem ülkeleri ve hazırlıklı olmak gerekiyor. Devlet de millet de depreme hazır olursa, hasarı yüzde 70 azaltabilirsiniz.
"DEPREM ANINDA MUTLAKA YAŞAM ÜÇGENİNİN İÇİNDE KALMALI"
Türkiye'deki binaların yüzde 50'si kaçak, kontrolsüz yapılar. Devlet ve belediyeler mutlaka bunun üzerine eğilmeli. Deprem anında mutlaka yaşam üçgeninin içinde kalmalı. Bir yatağın yanına uzanarak üzerinize düşebilecek ağırlıktan, dolaptan korunabilirsiniz. Bir beton düşse bile buradaki boşluk içinde hayatta kalma şansınız olacaktır.
"MERDİVENLER, ASANSÖR TEHLİKELİ"
Merdivenler ise deprem anında en tehlikeli alanlardır. Ayağa kalkıp deprem anında kaçmaya çalışmamak gerekir. Asansör tehlikelidir. İnsan, 72 saat susuz yaşayabilir. Yanında su varsa daha fazla da yaşayabilir. Suyu da şişenin kapağıyla içmelisiniz, idareli kullanmalısınız. Yanınızda küçük bir çikolata da bulunması vücut sağlığı için önemli. Bir düdük mutlaka kurtarma çantasında olmalıdır."
KAÇ TANE ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli meydana gelen depremler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi içerisinde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 km derinliğindeki deprem toplam 13 saniye sürdü. Silivri açıklarında 24 km uzakta olan deprem başta İstanbul olmak üzere, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Balıkesir illerinde de hissedildi. Saat 17.55'e kadar en büyüğü 5.9 olmak üzere 186'dan fazla artçı deprem meydana geldi." ifadelerini kullandı.
ANLIK DEPREM SORGULAMA EKRANI
* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir.
ANLIK SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ