İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, kentteki toplu ulaşım hatlarından bazıları geçici olarak devre dışı bırakıldı. Peki Bugün hangi metro durakları kapalı? Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi metro hattı kapatıldı mı?
Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı bildirildi. Şişhane, Taksim metrosu ve füniküler açık mı, kapalı mı, neden kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte 22 Haziran kapalı metro istasyonları 2025.
Bugün hangi metro durakları kapalı?
İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi ve Refik Saydam girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, araçların Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği kaydedildi. Bu kapsamda, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda Taksim ve Şişhane istasyonları kapalı olacak ve füniküler hattı da işletmeye ara verecek.
ŞİŞHANE VE TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?
Metro İstanbul'un açıklamasında Kabataş Füniküler Hattı ile Şişhane ve Taksim istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı belirtildi.
İstasyonların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama gelmesi hallinde haberimize eklenecektir.