Metro İstanbul, İstanbulluları ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün bazı metro istasyonlarının ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı bildirildi. Şişhane, Taksim metrosu ve füniküler açık mı, kapalı mı, neden kapatıldı, saat kaçta açılacak? İşte 22 Haziran kapalı metro istasyonları 2025.