Çiftçiye yeni kredi ne kadar verilecek?

Yatırım tutarının yüzde 20'si öz kaynak olması gerekirken, genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde 10 uygulanacak.





10 dekarın altındaki sera yatırımlarının finansmanı için 1 yıla kadar ana para ödemesiz toplam 10 yıla kadar vadeli 10 milyon lira kredi imkanı sunuyoruz.





Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan, 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz.





Büyükbaş süt hayvancılığı yapan işletmeler için 1 yıl ana para ödemesiz, toplam 7 yıla kadar vadeyle 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz.







