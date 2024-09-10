Apple, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte iPhone 16 serisini resmi olarak tanıttı. Etkinlikte, iPhone 16 modellerinin özellikleri ve tasarımlarıyla ilgili detaylar paylaşılırken, yeni serinin fiyat listesi de açıklandı. İşte iPhone 16 serisinin Türkiye için açıklanan fiyatları:
Apple'ın yeni iPhone 16 serisini tanıttığı etkinliği heyecanla takip ettim. Yeni fiyat listesinin de açıklanmasıyla birlikte, potansiyel alıcılar için karar verme süreci başlamış oldu. Peki iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro veya 16 Pro Max modelleri ne kadar?
Teknoloji devi Apple, bir süredir beklenen yeni cihazlarını ‘It’s Glowtime’ etkinliği ile tanıttı. Dün gece TSİ 20.00’de başlayan etkinlikte iPhone 16 serisinin yanında Watch Series 10 ve Airpods 4 de görücüye çıktı.
İPHONE 16 FİYATI NE KADAR?
iPhone 16 128 GB: 64.999 TL
iPhone 16 256 GB: 69.999 TL
iPhone 16 512 GB: 79.999 TL
Plus modellerinin fiyat listesi ise şu şekilde:
iPhone 16 Plus 128GB: 73.999 TL
iPhone 16 Plus 256GB: 78.999 TL
iPhone 16 Plus 512GB: 88.999 TL
İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
iPhone 16, fotoğraf ve video çekmeyi kolaylaştırmak için cihazın yan tarafında yeni bir kamera kontrol düğmesi içeriyor.
Apple buna 'Kamera Kontrolü' adını veriyor.
Daha önce iPhone 15 Pro'ya özel olan aksiyon düğmesi de iPhone 16'da da bulunuyor ve sessiz düğmesinin yerini alıyor.
EKRAN ÇİZİLMELERİNE KARŞI KORUMALI CAM
Apple, iPhone 16'nın ekranı çizilmelere karşı koruyan Apple'ın en sert camını içerdiğini söyledi.
iPhone 16, 6,1 inç ekran boyutuna sahip. iPhone 16 Plus ise 6,7 inç ekrana sahip.
Yeni Kamera Kontrol düğmesi dokunmaya duyarlı.
Bir fotoğraf çekmek için Kamera Kontrolüne basabilir veya yakınlaştırma seviyesini ayarlamak için parmağınızı Kamera Kontrolü boyunca kaydırabilirsiniz.
Apple ayrıca Kamera Kontrolü üzerinden hızlıca erişilebilen yeni görsel yapay zeka özelliklerini de kullanıma sunuyor.
iPhone 16'nın yan tarafında yeni bir ayrılmış kamera düğmesinin yanı sıra çizilmelere ve düşmelere karşı koruma sağlayan yüzde 50 daha güçlü bir seramik kalkan bulunuyor. Apple bugün, daha hızlı yapay zeka performansı için altı çekirdekli CPU, beş çekirdekli GPU ve on altı çekirdekli Neural Engine içeren yeni A18 çipini duyurdu.
Apple ayrıca A18'in veri trafiğini olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için yeni bir bellek alt sistemine sahip olduğunu söyledi.
Apple, A16 Bionic çipe sahip iPhone 15 ile karşılaştırıldığında, A18 çipin tek çekirdekli CPU performansında yüzde 30'a varan bir artış sağladığını söylüyor.
Apple ayrıca çipin verimlilik kazanımları ve daha büyük bir dahili pil sayesinde kullanıcılar için daha uzun pil ömrü vaat etti. Ancak sunum sırasında bu iddiayı destekleyecek belirli rakamlar açıklanmadı.
YAPAY ZEKA "APPLE INTELLIGENCE"
Apple bugün Apple Intelligence'ın Ekim ayından itibaren iOS 18.1 ile birlikte beta sürümüne başlayacağını duyurdu.
Apple Intelligence paketinin ilk özellikleri ABD'deki İngilizce kullanıcılarına özel olacak.
Apple, Apple Intelligence'ı zaman içinde daha fazla dilde kullanıma sunacak. Şirket Aralık ayında Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'taki İngilizce lehçeleri için destek ekleyecek. Apple, Apple Intelligence'ı 2025 yılında Çince, Fransızca, Japonca ve İspanyolca olarak kullanıma sunmayı taahhüt etti.
Apple Intelligence hangi modellerede kullanılacak?
Apple Intelligence kullanıma sunulduğunda iPhone 15 Pro, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak kullanılabilecek.
M1 veya üzeri sürümlere sahip Mac veya iPad kullanıcıları da Apple Intelligence özelliklerine erişebilecek.
Apple, Apple Intelligence'ın hangi bölümlerinin ne zaman kullanıma sunulacağını resmi olarak teyit etmedi. Söylentiler, Genmoji ve Image Playgrounds gibi görüntü oluşturma işlevlerinin Aralık ayında kullanıma sunulacağını gösteriyor.