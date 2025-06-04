İŞSİZLİK MAAŞI HAZİRAN AYI ÖDEME GÜNLERİ: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?

2025 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca işsiz vatandaşın gündeminde işsizlik maaşı ödemeleri yer alıyor. Bayram alışverişi ve seyahat planlarını maaş gününe göre şekillendiren vatandaşlar, "İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?" sorusuna yanıt arıyor. Gözler İŞKUR’dan yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.
Bayram öncesinde yapılacak ödemeler vatandaşların gündeminde yerini alırken, işsizlik maaşı alanlar da ödeme tarihini araştırmaya başladı. Kurban Bayramı yaklaşırken “İşsizlik maaşı erken yatar mı?” sorusu en çok merak edilen konulardan biri oldu. Beklenti, ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması yönünde.
İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
İşsizlik ödeneği geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bayramdan önce hesaplara geçmişti. Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin 28 Mart'ta hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Ramazan Bayramı arefesi ise 29 Mart'a denk geliyordu.
Kurban Bayramı için de aynı uygulamanın yapılması bekleniyor ancak henüz bir açıklama bulunmuyor. Bu sene Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran'a isabet ederken bayram günleri 6-7-8-9 Haziran olacak.
İŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?
İşsizlik ödenekleri normal şartlarda her ayın 5'inde yatıyor.
İşsizlik maaşı sigortalı işsizin, son 4 aylık prime esas kazancına göre hesaplanıyor. Buna göre son 4 ay asgari ücretle çalışanın aylık otalaması 26.005,50 TL ise işsizlik maaşı ise damga vergisi kesintisi ardından 10.323,25 TL olarak ödeniyor.