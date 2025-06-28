İstanbul'da hangi ilçelerde denize girilebilir? İlçe ilçe denize girilebilecek yerler listesi

İstanbul'da yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek için denize giren vatandaşlara önemli uyarı geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yalnızca İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen 97 yüzme alanında denize girilmesi gerektiğini açıkladı. Bu alanlarda 15 günde bir analizler yapılırken, su kalitesi Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak takip ediliyor. Komisyonun belirlemediği bölgelerde ise akıntı, kanalizasyon ve güvenlik riski gibi nedenlerle yüzmek tehlike oluşturuyor.