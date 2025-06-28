İstanbul'da hangi ilçelerde denize girilebilir? İlçe ilçe denize girilebilecek yerler listesi

İstanbul'da yüzme sezonu açıldı. Ancak sadece belirlenen yüzme alanlarında denize girilmesi öneriliyor. İl Sağlık Müdürlüğü, mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerle su kalitesini düzenli olarak takip ediyor. Belirlenen 97 alan dışında yüzmek hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi tehlikeler barındırıyor.
İstanbul'da yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte serinlemek için denize giren vatandaşlara önemli uyarı geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yalnızca İl Yüzme Suyu Komisyonu tarafından belirlenen 97 yüzme alanında denize girilmesi gerektiğini açıkladı. Bu alanlarda 15 günde bir analizler yapılırken, su kalitesi Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak takip ediliyor. Komisyonun belirlemediği bölgelerde ise akıntı, kanalizasyon ve güvenlik riski gibi nedenlerle yüzmek tehlike oluşturuyor.
97 YÜZME ALANINDA SU KALİTESİ PERİYODİK OLARAK TAKİP EDİLİYOR
İstanbul Valiliği’ne bağlı İl Yüzme Suyu Komisyonu’nun koordinasyonunda belirlenen yüzme alanları, sezon öncesinde açıklanıyor. Bu alanlarda deniz suyu kalitesi; akredite laboratuvarlarda her 15 günde bir mikrobiyolojik ve kimyasal olarak inceleniyor. Yüzme suyu kalitesi, "iyi", "orta" ve "kötü" şeklinde derecelendiriliyor. İstanbul’da şu an kötü kalitede yüzme suyu tespit edilmiş bir alan bulunmuyor.
SAĞLIK VE GÜVENLİK KRİTERLERİNE GÖRE SEÇİLEN ALANLAR
Yüzme alanları sadece su temizliğine göre değil; cankurtaran hizmeti, tuvalet olanakları, boğulma riski gibi faktörler gözetilerek seçiliyor. Bu kapsamda belirlenen 97 yüzme alanı, İstanbul’un farklı sahil kesimlerinde yer alıyor.
İl Sağlık Müdürü Güner, vatandaşların sadece bu alanları tercih etmelerini isteyerek, diğer bölgelerde yüzmenin ciddi sağlık ve güvenlik riskleri barındırdığı uyarısında bulundu.
BELİRLENEN YÜZME ALANLARI DIŞINDAKİ YERLER RİSKLİ
Yetkililer, kanalizasyon deşarjları, ani akıntılar ve rüzgâr yönleri gibi etkenlerin etkili olduğu alanlarda yüzmenin ciddi sağlık tehditlerine yol açabileceğini belirtiyor. İstanbul'daki resmi yüzme alanları dışında denize giren kişilerin bakteriyel enfeksiyon, cilt hastalıkları ve boğulma riski gibi tehlikelerle karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.
GÜNCEL SU KALİTESİ BİLGİLERİ NEREDEN ÖĞRENİLEBİLİR?
Vatandaşlar yüzme alanlarının konumu ve su kalitesi bilgilerini, Sağlık Bakanlığı’nın resmî platformu olan yuzme.saglik.gov.tr adresinden kolayca öğrenebilir. Bu platformda her bölgenin son analiz sonuçları, yüzme suyu durumu ve detaylı bilgileri paylaşılmaktadır.
İSTANBUL'DA YÜZME İÇİN UYGUN ALANLAR HANGİLERİ?
İstanbul’daki 97 yüzme alanı arasında;
Adalar bölgesindeki Burgazada, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada plajları,
Kilyos, Riva, Florya, Yeşilköy, Gürpınar, Büyükçekmece, Silivri ve Şile sahilleri,
Tuzla Belediyesi Halk Plajı gibi noktalar yer alıyor.
Tüm bu plajların tam listesini görmek isteyenler için güncel veri, yukarıda belirtilen Sağlık Bakanlığı sitesinde erişime açık bulunuyor.