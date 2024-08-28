"Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM tatile girmiş olsa da, yeni yasama döneminde "kademeli emeklilik" konusunun gündeme gelmesine yönelik beklentiler sürüyor. Özellikle EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının ardından, yaş şartı olmadan erken emeklilik bekleyen sigortalı çalışanlar, kademeli emeklilik sistemine dair gelişmeleri yakından takip ediyor.
"Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? Torba yasada erken emeklilik kademeli emeklilik Meclis'e gelecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalar sona ererken, gözler yeni dönemde masada kademeli emeklilik olup olmadığına çevrildi. Kademeli emeklilikte, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarına olanak sağlarken, yararlanabilecek kişiler genellikle belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli yaş kriterlerini karşılamış olması gerekiyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? Kademeli emeklilik çıktı mı? İşte, ayrıntılar.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda konuya dair konuşmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği staj sigortası ve kademeli emeklilik hakkında herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi.
Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." dedi.
EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti.
Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, belirli şartları sağlayan kişilerin kademeli olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde, emeklilik yaşı ve prim gün sayısı yerine, her iki şartın da kademeli olarak doldurulması esas alınır.