"Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? Torba yasada erken emeklilik kademeli emeklilik Meclis'e gelecek mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TBMM Genel Kurulu'nda çalışmalar sona ererken, gözler yeni dönemde masada kademeli emeklilik olup olmadığına çevrildi. Kademeli emeklilikte, çalışanların emeklilik yaşını beklemek yerine, daha erken bir tarihte kısmi emeklilik avantajlarından yararlanmalarına olanak sağlarken, yararlanabilecek kişiler genellikle belirli bir hizmet süresini doldurmuş ve belirli yaş kriterlerini karşılamış olması gerekiyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, şartları neler? Kademeli emeklilik çıktı mı? İşte, ayrıntılar.