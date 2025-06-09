Kurban Bayramı devam ediyor. Bugün hafta başı olması nedeniyle PTT'nin açık olup olmadığı merak konusu. Havale, EFT ve diğer hesap işlemleri olanlar, postane çalışma günleri ve saatlerini araştırıyor. Bugün (9 Haziran Pazartesi) PTT açık mı, kapalı mı? İşte ayrıntılar...
Posta, kargo, lojistik, PTTCELL, HGS, banka işlemleri gibi birçok hizmeti bulunan PTT, bayramın 4. günü bugün açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Acil kargo ve posta hizmetleri, bankacılık işlemleri veya devlet destekleri ve sosyal hizmet ödemeleri için PTT'ye gitmeyi planlayan vatandaşların, bugün postanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki Bugün PTT açık mı? 9 Haziran Pazartesi bugün postaneler çalışıyor mu, tatil mi?
PTT BUGÜN AÇIK MI?
PTT çalışma saatleri bilgisi, Kurban Bayramı dolayısıyla araştırılıyor. Para yatırma, çekme, havale ve diğer hesap işlemlerini tamamlamak isteyenler bayramdan sonra bankalar ne zaman açılacak sorusunun yanıtına odaklandı.
Postaneler, 9 Haziran Pazartesi günü Kurban Bayramı resmi tatili dolayısıyla kapalı olacak.
Bayram tatili son günü 9 Haziran 2025 Pazartesi olacak. Bu bağlamda PTT de 10 Haziran Salı gününden itibaren çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.
KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
Aras Kargo
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 13.00
Pazar kapalı
PTT ÇALIŞMA SAATLERİ
PTT şubeleri 8.30 - 17.30
Bazı bölgelerdeki PTT şubeleri Cumartesi 13.30 kadar hizmet verir.
Yurtiçi Kargo Çalışma saatleri
Hafta içi 09.00 - 18.00
Cumartesi 09.00 - 16.00
Pazar kapalı
MNG Kargo Çalışma Saatleri
Hafta içi 08.30 - 18.00
Cumartesi 08.30 - 14.00
Pazar kapalı
Sürat Kargo Çalışma Saatleri
Doğu illerinde hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde hafta içi: 09:00 – 18:30
Doğu illerinde cumartesi 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi 09:00 – 14:30
Pazar kapalı
KURBAN BAYRAMI'NDA (6-9 HAZİRAN 2025) PTT ŞUBELERİ AÇIK MI?
6-9 Haziran 2025 tarihleri arasında, yani Cuma'dan Pazartesi'ye kadar sürecek olan Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle PTT şubeleri kapalı olacak, işlem ve teslimat yapılmayacaktır. PTT hizmetleri, tatilin bitimiyle 10 Haziran Salı günü tekrar başlayacaktır.