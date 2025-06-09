Posta, kargo, lojistik, PTTCELL, HGS, banka işlemleri gibi birçok hizmeti bulunan PTT, bayramın 4. günü bugün açık olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Acil kargo ve posta hizmetleri, bankacılık işlemleri veya devlet destekleri ve sosyal hizmet ödemeleri için PTT'ye gitmeyi planlayan vatandaşların, bugün postanelerin çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki Bugün PTT açık mı? 9 Haziran Pazartesi bugün postaneler çalışıyor mu, tatil mi?