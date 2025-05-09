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Asistgard Songar İHA nedir, genel ve teknik özellikleri neler?

Asistgard Songar İHA nedir, genel ve teknik özellikleri neler?

21:109/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Songar İHA teknik özellikleri neler?

Songar İHA, Asisguard tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen alçak irtifa, dört pervaneli, insansız savaş hava aracıdır. Otonom ve manuel uçuş modlarında çalıştırılabiliyor. Rota planlama, otonom uçuş ve kritik batarya şarj seviyesi ve veri bağlantısı kopukluğu durumlarında otonom üsse dönüş operasyonu özelliklerine sahip. İşte Songar İHA teknik özellikleri.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan ilk milli, makineli tüfek ile atış stabilizasyonuna sahip drone sistemidir. Uluslararası seviyede patentli olarak koruma altında olan stabilizasyon sistemine monte edilmiş makineli tüfek ile her uçuşunda tekli ve seri atış modu sunmaktadır.

Operatöre ateş etme onayı gelene kadar, çok katmanlı güvenlikle otonom olarak görevi icra eder. Bağlantı kaybında dronun eve dönüşü, uçuş sırasında görev değişikliği, otonom ve manuel kontrol uçuş modları gibi görevler esnasında operatörün yükünü azaltmak için ergonomik ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.

Kolayca taşınabilir ve konuşlandırılabilir SONGAR Silahlı Drone Sistemi tim seviyesi yakın hava desteği sağlayan bir silah sistemi olarak kuvvet çarpanıdır.

SONGAR, hedef bölgenin tespitinden tehdidi etkisiz hale getirmeye ve operasyon sonrası hasar belirlenmesinden gerçek zamanlı görüntü aktarımına kadar kritik birçok görevi yerine getirebilmektedir.

SONGAR Silahlı Drone Sistemi, Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)’na görüntü ve telemetri verilerini gerçek zamanlı olarak aktarma kabiliyetine sahiptir.



Uçuş boyunca YKİ’de kayan harita üzerinde SONGAR konumu izlenebilmekte, uçuşa ait telemetri verileri, görüntüleri ve harita üzerinde uçuş gösterimi kaydedilebilmekte ve uçuş sonrası seçilen kayıtlar izlenebilmektedir.

Her bir SONGAR Silahlı Drone Sistemi aşağıdaki sistemlerden oluşmaktadır:

● Bir adet SONGAR Silahlı Drone

● Bir adet Yer Kontrol İstasyonu (YKİ)

● Bir set Yer Destek Teçhizatı

SONGAR İHA genel özellikleri

Milli Tasarım

Namlunun dikey eksende +5 derece ve -45 derece arasında tevcih yeteneği

Kritik askerî tesislerde yakın hava desteği

Faydalı yüksüz 35 dakika görev icra edebilme yeteneği

Bilinen tehditlere ani müdahale yeteneği

Operatöre ateş etme onayı gelene kadar çok katmanlı ateşleme önlemi

Gimballi Otomatik Atış Sistemi (GOAS)

Envanterdeki 5.56 kalibreli 45 mm NATO sınıfı mermi atan silahlarla uyumluluk.

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