Operatöre ateş etme onayı gelene kadar, çok katmanlı güvenlikle otonom olarak görevi icra eder. Bağlantı kaybında dronun eve dönüşü, uçuş sırasında görev değişikliği, otonom ve manuel kontrol uçuş modları gibi görevler esnasında operatörün yükünü azaltmak için ergonomik ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir.