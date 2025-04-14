TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından başlatılan "İlk Evim, İlk İş Yerim" kampanyasının bir parçasıdır. Bu projeyle dar gelirli vatandaşlara uygun şartlarla konut arsası edinme imkanı sunulmakta. Müşterek arsa yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Peki müşterek arsa sahibi olanlar arsaya kendileri mi yaptıracak yoksa TOKİ mi yapacak? İşte detaylar.
TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında "müstakil" ve "müşterek" arsa başvuruları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü başladı ve 7 Kasım 2022 Pazartesi gün sona ermişti. Müstakil arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ila 500 metrekare arasında değişecek. Brüt 150 metrekare konut yapmaya uygun arsa olacak. Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak.
Müşterek arsa sahibi olanlar arsayı kendileri mi yaptıracak yoksa TOKİ mi yapacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ arsasına konutun nasıl yapılacağına ilişkin şunları söylemişti:
“Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek.
Ayrıca, yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Sadece arsaları vatandaşa sunmuyor; kullanıma hazır hale getirip hak sahibi vatandaşlarımızın hayal ettikleri evi yapabilmeleri adına gerekli teknik destek de sağlanıyor.”
TOKİ arsa tahsis süreci nasıl işleyecek?
Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak.
Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname teslim edilecek, tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılacak.
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TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak.
2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.
TOKİ müstakil ve müşterek arsalara evler ne zamana kadar yapılacak?
Müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır. Müşterek arsa için müracaat edenler, tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.