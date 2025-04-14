Müşterek arsa sahibi olanlar arsayı kendileri mi yaptıracak yoksa TOKİ mi yapacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ arsasına konutun nasıl yapılacağına ilişkin şunları söylemişti:

“Arsayı alan vatandaşımız, burada belirlenen projeye uygun şekilde ve belirlenen süre içinde kendi evini yapabilecek. Gerekli teknik ve hukuki destekleri, Bakanlık olarak, TOKİ olarak istisnasız her vatandaşımıza sunacağız. Evin inşa sürecinde hak sahiplerine mimari ve mühendislik desteği de verilecek.