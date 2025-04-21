Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ister müstakil ister müşterek arsalarda, hak sahiplerine konut yapım sürecinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ) destek olunacağını söyledi. Bakan Kurum, “Vatandaşımız müstakilde kendi projesine veya bizim vereceğimiz projeye uygun bir şekilde inşasını yapabilecekler.” dedi. TOKİ müşterek arsalarda müteahhite kat karşılığı veriliyor mu? Bakan Kurum bu soruya da cevap verdi. İşte TOKİ ilk evim müstakil ve müşterek arsalara ev yapım süreci hakkında detaylar.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında “1 Milyon Konut Arsası” ile ilgili müşterek ve müstakil arsa detaylarını anlattı.
TOKİ müstakil arsalara proje desteği sağlacak mı?
Bakan Murat Kurum, müstakil parsellere başvuran vatandaşlar için teknik ve hukuki destek sağlanacağına vurgu yaparak, “Müstakil parsellerde vatandaşımız bizim yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde kendi evini o imar planına uygun olarak yapacak.
Ruhsatlarını ilgili belediyelerden alacaklar. Burada da hem teknik hem hukuki desteği vereceğiz. İsterlerse eğer proje desteği sağlayacağız. Yöresel mimarilerimize uygun projelerimiz var. Bu projelerden onlara destek de sağlayacağız. Ve burada kendi konutunu istediği, dilediği gibi yapabilecek.” diye konuştu.
TOKİ müşterek arsalar kat karşılığı verilir mi?
Konut arsalarıyla ilgili müşterek parseller hakkında da bilgi veren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: “Müşterek parsellerde de yine yapmış olduğumuz imar planları çerçevesinde olacak. Bu parseller sosyal konutları yapacağımız yerlere yakın veya içerisindeki alanlar olacak.
Biz altyapısını getireceğiz. Yani sosyal konutla birlikte altyapısını hazırlayacağız. Elektriğini, suyunu, yollarını, kaldırımını, bunları yapacağımız için vatandaşımıza altyapısı hazır halde vereceğiz. Vatandaşımız müstakilde kendi projesine veya bizim vereceğimiz projeye uygun bir şekilde inşasını yapabilecekler.
Müşterekte ise bizim imar planlarında belirlediğimiz parsellere vatandaşlarımız şerefiyesine o alanlarda 4-5 bin metrekarelik parseller oluşturacağız. Vatandaşlarımız bu hisseli parsellerde kendileri bir araya gelerek, ister müteahhite kat karşılığı işlerini verecekler, isterseler kendileri yapacaklar. İsterlerse de TOKİ Başkanlığımız onlara yapım desteği verecek.
Aslında müşterek parsellerden konut alan vatandaşlarımız TOKİ'ye müracaat ettiklerinde, TOKİ Başkanlığımız onlar adına aynı sosyal konut projesinde olduğu gibi gelecek onların adına bu süreci yönetecek, ihalesini gerçekleştirecek, yüklenici firmayla sözleşmesini yapacak, inşaatların sürecini takip edecek ve vatandaşımız eğer çoğunlukta bu yönde talep gösterirse en sonunda gidip işte anahtarlarını vatandaşlarımıza verecek.”
TOKİ konut arsası alan ne zaman ev yaptırabilecek?
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
TOKİ arsalarına kaç yıl süre içinde ev yapılmak zorunda?
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak."