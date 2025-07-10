TOKİ Ordu Gölköy 154 sosyal konut teslim tarihleri açıklandı

TOKİ tarafından Ordu Gölköy'de yapımına başlanan 154 konutun teslim tarihleri belli oldu. Hak sahiplerine belirlenen tarihler arasında konut teslimleri yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Ordu Gölköy'de yapımına başlanan 154 adet sosyal konut tamamlandı.
Teslim tarihleri belli oldu
Tamamlanan konutlar, 14 – 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Satın alınan konutlar üçüncü şahıslara devredilebilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçlarını bitirip malik olunana kadar devredemezler. Borcu devam ederken konutunu devreden hak sahiplerinin sözleşmeleri feshedilir. Açık satışlarda ise, genel olarak bu şart aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır.
Alt gelir projelerinden satın alınan konutlar kiraya verilebilir mi?
Alt gelir grubu projelerinde sözleşme imzalanan konutlarda borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranmakta olup, alıcının kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilmektedir.