Üniversite tercihini yapmayanlara ek tercih hakkı var mı?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak. YKS sınavında ilgili puanı alan ancak tercih sonuçlarına göre herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar için boştaki kontenjanları tercih etmesi için ek tercih hakkı tanınmakta. Peki, ilk tercihleri yapmayanlar ek tercih yapabilir mi?

1 / 6 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih heyecanı sona erdi. Tercih işlemleri 25 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr üzerinden yapıldı. Peki üniversite tercihini yapmayanlara ek tercih hakkı var mı?

2 / 6 YKS'de ilk tercihleri yapmayanlar ek tercih yapabilir mi? Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. 2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak.

3 / 6 Üniversite tercihi yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

4 / 6 Üniversite kayıtları ne zaman sona erecek? YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik üniversite kayıtları ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

5 / 6 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ek tercih süreci eylül ayı ortasında başlatılmıştı.