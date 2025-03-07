Deprem sigortası ve talimat tebliğinde değişiklik yapıldı. DASK Zorunlu Deprem Sigortası, azami teminat tutarı ve asgari prim tutarları artırıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi. Peki Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarları ne kadar oldu? İşte detaylar.

1 /7 Resmi Gazete'de zorunlu deprem sigortası ve talimat tebliğinde değişiklik yapıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun zorunlu deprem sigortası tarife ve talimat tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, asgari prim tutarları değişti.

2 /7 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TEMİNAT TUTARI NE KADAR? Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilecek azami teminat tutarı 1 milyon 272 bin TL’den 1 milyon 704 bin 162 TL'ye yükseltildi.

3 /7 ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİM TUTARLARI NE KADAR? Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Zorunlu Deprem Sigortası asgari prim tutarlarında da güncelleme yapıldı. Risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 1.441 TL, 1.283 TL, 1.092 TL, 1.024 TL, 765 TL, 546 TL ve 371 liradan az olamayacak şekilde güncellendi.

4 /7 SİGORTA BEDELİ HESABINA ESAS METREKARE BEDELİ DASK NE KADAR OLDU? Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 8,039 TL’ye, diğer konutlar için 5,359 TL olarak belirlendi.

5 /7 HER AY TÜİK VERİLERİNE GÖRE ARTACAK Ayrıca, tebliğde yer alan maktu tutarlar, her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir önceki ay açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin aylık değişim oranı esas alınmak suretiyle artırılarak uygulanacak.

6 /7 Açıklanan oranın sıfırın altında olması durumunda, söz konusu oran sıfır olarak alınacak. Hesaplamalar sonucunda bulunacak tutarlarda küsurat çıktığında, küsurat tama iblağ edilecek. Yapılara göre tarife değişikliği tablosu Resmi Gazete’nin yayımlanan bugünkü sayısında yer aldı.