Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
4 Türk futbolcu listede yer aldı: İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...

4 Türk futbolcu listede yer aldı: İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...

11:2918/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) en pahalı 21 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listede Milli takım forması da giyen 4 Türk futbolcu yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da bu listede sıra aldı. İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...

Lamine Yamal - 180 milyon Euro


Alejandro Garnacho - 114 milyon Euro 

Warren Zaire-Emery - 109 milyon Euro

Savio Moreira - 101 milyon Euro


Joao Neves - 99 milyon Euro

Endrick Felipe - 97 milyon Euro


Arda Güler - 76.7 milyon Euro

Kenan Yıldız - 72.3 milyon Euro


Semih Kılıçsoy - 28.8 milyon Euro


Can Uzun - 24.4 milyon Euro


İşte listenin tamamı...

#Arda Güler
#Kenan Yıldız
#Semih Kılıçsoy
#Can Uzun

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kamu personel alımı 2024: Bankanlıklar kamu kurumları iş ilanı yayımladı! İşte Resmi Gazete memur, sözleşmeli personel ve işçi alımları başvuru tarihleri