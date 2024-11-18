4 Türk futbolcu listede yer aldı: İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...

CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) en pahalı 21 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listede Milli takım forması da giyen 4 Türk futbolcu yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da bu listede sıra aldı. İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...

1 /15 Lamine Yamal - 180 milyon Euro



2 /15 Alejandro Garnacho - 114 milyon Euro

3 /15 Warren Zaire-Emery - 109 milyon Euro

4 /15 Savio Moreira - 101 milyon Euro



5 /15 Joao Neves - 99 milyon Euro

6 /15 Endrick Felipe - 97 milyon Euro



7 /15 Arda Güler - 76.7 milyon Euro

8 /15 Kenan Yıldız - 72.3 milyon Euro



9 /15 Semih Kılıçsoy - 28.8 milyon Euro



10 /15 Can Uzun - 24.4 milyon Euro



11 /15 İşte listenin tamamı...

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