4 Türk futbolcu listede yer aldı: İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...

CIES (Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi) en pahalı 21 yaş altı futbolcuları açıkladı. Listede Milli takım forması da giyen 4 Türk futbolcu yer aldı. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da bu listede sıra aldı. İşte en pahalı 21 yaş altı futbolcular...
Lamine Yamal - 180 milyon Euro
Alejandro Garnacho - 114 milyon Euro
Warren Zaire-Emery - 109 milyon Euro
Savio Moreira - 101 milyon Euro
Joao Neves - 99 milyon Euro
Endrick Felipe - 97 milyon Euro
Arda Güler - 76.7 milyon Euro
Kenan Yıldız - 72.3 milyon Euro
Semih Kılıçsoy - 28.8 milyon Euro
Can Uzun - 24.4 milyon Euro
İşte listenin tamamı...