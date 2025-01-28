Fenerbahçe, son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr forması giyen Anderson Talisca ile anlaşma sağladı. Brezilyalı futbolcu dün akşam transferi resmiyete kavuşturmak için İstanbul’a geldi. Devre arasına ses getiren transferde sona gelindi. Peki, Anderson Talisca Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro? İşte detaylar.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Talisca'nın transferi konusunda akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla oyuncu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Talisca, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi.
30 yaşındaki futbolcu, Riyad'dan kalkan özel uçakla saat 21.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı.
Başarılı oyuncuyu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco karşıladı. Talisca, pasaport işlemlerinden sonra havalimanında 94 numaralı Çubuklu formayı giyerken, eşi ve çocuklarıyla birlikte kapıdan çıkış yaptı.
Brezilyalı futbolcu havalimanına gelen taraftarları selamladıktan sonra üçlü çektirdi, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.
Talisca'nın yarın sağlık kontrolünden geçerek sarı-lacivertlilere resmi imzayı atması bekleniyor.
Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 10'u Suudi Arabistan Pro Lig, 5'i AFC Şampiyonlar Ligi, ikişer kez de Kral Kupası ve Süper Kupa olmak üzere 19 maçta görev yaptı ve 8 gollük katkı sağladı.
Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Anderson Talisca Fenerbahçe ile kaç yıllık sözleşme imzalayacak?
Brezilyalı oyuncu Fenerbahçe ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Anderson Talisca Fenerbahçe’den ne kadar kazanacak, kaç milyon euro?
Suudi Arabistan basınından ortaya atılan iddialara göre, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe'ye maliyeti 15.5 milyon euro olacak.
Brezilyalı yıldız Al Nassr'da yıllık net 12,5 milyon euro kazanıyordu.
Fenerbahçe'de ise iddialara göre mayıs ayına kadar 6 milyon euro kazanacak. Gelecek sezon ise bu rakamın 12 milyon euro'ya çıkacağı öne sürülüyor.