Arda Güler kararını verdi: Sezon sonu ayrılıyor!

Real Madrid’de bu sezon forma şansı bulamayan milli yıldız Arda Güler’in takımdaki akıbeti belli oldu. 19 yaşındaki yıldız futbolcu son kararını verdi. Güler, İspanyol devinden sezon sonunda ayrılmak istiyor. Peki, Arda Güler hangi takıma transfer olacak? Detaylar haberimizde.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Diario Sport'un haberine göre; bu sezon süre bulmakta oldukça zorlanan Arda Güler, geleceği adına kararını verdi.
Milli yıldız, yaz transfer döneminde daha fazla forma giyebilmek adına İspanyol devinden kiralık olarak ayrılmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde de Fransız devi PSG'nin Arda Güler için devreye girdiği ve Luis Enrique'nin oyuncuyu kadroda görmek istediği belirtilmişti.
Bu sezon Real Madrid'de 27 resmi maçta 967 dakika süre alan Arda Güler, 3 gol ve 5 asist yaptı. Arda Güler’in güncel piyasa değeri ise 45 milyon euro.
VALVERDE’DEN ARDA GÜLER YORUMU
Uruguaylı futbolcu Valverde, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Milli futbolcu için "Real Madrid'de önünde onu bekleyen çok faza bir gelecek ve kariyer var. Bizim için takımdaki 25 futbolcudan biri. Kulübün idolü olmak, Madrid'de iz bırakmak için gerekli kaliteye sahip." diyen Valverde, Arda'nın şu anda yaşadığı sorunları tüm futbolcular gibi Real Madrid'e ilk geldiğinde kendisinin de yaşadığını belirtti.
Valverde, şu ifadeleri kullandı:
"Genç futbolcular kiralık gitmek veya oynamak için çok maç beklemek durumunda. Ama bu seni daha kuvvetli ve daha olgun bir futbolcu yapıyor. Günü geldiğinde fırsatı iyi değerlendirmek için bunlar seni hazır duruma getiriyor. Arda çok hazır. Arda'da her şeyin bir nedeni var."
'ARDA'NIN GELECEĞİ PARLAK'
Hırvatistan'ın 2018 Dünya Kupası finaline ulaşmasında büyük payı olan ve o yıl Ballon D'or ödülünü kazanan Luka Modric veliahtı olarak gösterilen Arda Güler için önemli mesajlar verdi.
Modric, "Daha çok genç, öğreneceği çok şey var. Biz de kendisi için elimizden geleni yapıyoruz. Çok iyi bir yetenek, gelişime de açık ve geleceği çok parlak" şeklinde konuştu.