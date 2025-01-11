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Beşiktaş-Bodrum FK maçına damga vuran an: VAR'da izleyip kararını değiştirmedi

Beşiktaş-Bodrum FK maçına damga vuran an: VAR'da izleyip kararını değiştirmedi

20:4511/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanan Beşiktaş-Bodrum FK maçına VAR incelemesi sonrası verilen karar damga vurdu. Hakem Mehmet Türkmen, Bodrum FK'nın penaltı beklediği pozisyonda monitöre gitti ve kararından vazgeçmedi. Eski hakemler, pozisyonu değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya Mehmet Türkmen'in VAR monitörüne gittikten sonra verdiği devam kararı damga vurdu.

Bodrum FK'nın geliştirdiği atakta Taylan Antalyalı topu kaleye gönderdi. O sırada Beşiktaşlı Uduokhai rakibinin ayağına bastı.

Pozisyon sona erdikten sonra hakem Mehmet Türkmen, VAR hakemi Erkan Engin tarafından monitöre çağırıldı. Pozisyonu izleyen Türkmen, kararından vazgeçmedi ve oyunu kaldığı yerden devam ettirdi.

#Beşiktaş
#Bodrum FK
#Mehmet Türkmen

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