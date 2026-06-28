Eski Başakşehirli futbolcudan şok itiraf: Fenerbahçeli yıldızın çocukluk aşkı ortaya çıktı!

Duarte, "Fred’i tanıyorum, buraya transfer sürecimde birkaç kez konuştuk. Atletico Mineiro’ya gelmek onun hayali. Bana çocukluğundan beri Atletico taraftarı olduğunu söyledi. Ancak bu sadece ona bağlı değil. Bana, ‘Bana kalsa çoktan oradaydım’ dedi. Fakat Fenerbahçe ile sözleşmesi var. Nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama gelmesini isterim çünkü çok iyi bir oyuncu." dedi.