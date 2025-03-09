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Süper Lig maçının bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı

Süper Lig maçının bitiş düdüğünün ardından kavga çıktı

18:239/03/2025, Pazar
G: 9/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'de oynanan Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından iki takım futbolcuları ve yetkilileri arasında kavga çıktı. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından hakem Atilla Karaoğlan dakikalarca sahada bekledi ve olayların sonuçlanmasını bekledi.

Atilla Karaoğlan, Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından yaşanan olaylar sebebiyle Umut Nayir'a sarı kart gösterdi. Eyüpspor'dan Robin Yalçın da gördüğü ikinci sarı kart nedeniyle kırmızı kartla oyundan atıldı. 

Maç sonundaki olaylar Eyüpsporlu Robin Yalçın ve TÜMOSAN Konyasporlu Kramer arasındaki sözlü sataşmanın ardından başladı.

Kramer ve Robin Yalçın arasındaki gerginliğe takım arkadaşları da dahil oldu.

İki futbolcu arasındaki tartışmanın ardından olaylar iyiden iyiye büyüdü.

Sahadaki kavga tribüne de yansıdı. Futbolcular saha içerisinden tribündeki olayları izlemeye ve anlamaya çalıştı.

Eyüpsporlu futbolcular tribünlerdeki gerginliği bu şekilde izledi.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar da çıkış tünelinde yaşanan kavgayı endişeli gözlerle seyretti. Uçar sonrasında yardımcılarıyla birlikte sahayı terk etti.

Emre Akbaba da tribünde yaşanan kavgayı endişeli gözlerle izleyenler arasındaydı. Milli futbolcu 2-1 yendikleri karşılaşmada takımı adına bir gol atma başarısı göstermişti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan cezası sebebiyle mücadeleyi tribünden takip etti.

Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. İstanbul ekibi elde ettiği 3 puanla birlikte dördüncülük hedefi doğrultusunda kritik bir galibiyet almış oldu.

#Eyüpspor
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

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