Spor

Fenerbahçe'nin Kostic'e ödeyeceği maaş belli oldu

11:20 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:17 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Transferde önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya ödeyeceği maaş da belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala sürpriz bir hamle yaptı.









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Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Filip Kostic'i İstanbul'a getirdi.








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Sırp futbolcu ile kiralık olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, oyuncuya ödeyeceği maaş belli oldu.








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İtalyan ekibine kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, Kostic'e 1.8 milyon Euro maaş verecek.






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Filip Kostic kimdir?


1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi.








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Profesyonel futbol kariyerine Kragujevac altyapısında başladı.



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Sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi.


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31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahanın solunda görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...


#Fenerbahçe
#Filip Kostic
#Transfer
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