Transferde önemli isimleri renklerine bağlayan Fenerbahçe, Sırp futbolcu Filip Kostic'i İstanbul'a getirdi. Sarı-lacivertlilerin oyuncuya ödeyeceği maaş da belli oldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala sürpriz bir hamle yaptı.
Sarı-lacivertliler, Juventus forması giyen Filip Kostic'i İstanbul'a getirdi.
Sırp futbolcu ile kiralık olarak anlaşmaya varan Fenerbahçe'nin, oyuncuya ödeyeceği maaş belli oldu.
İtalyan ekibine kiralama bedeli ödemeyecek olan Fenerbahçe, Kostic'e 1.8 milyon Euro maaş verecek.
Filip Kostic kimdir?
1 Kasım 1992 tarihinde Sırbistan'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Kragujevac altyapısında başladı.
Sırasıyla Radnicki, Groningen, Stuttgart, Hamburg, Frankfurt ve Juventus formaları giydi.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, orta sahanın solunda görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro...