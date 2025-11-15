Fenerbahçe'de 8 oyuncunun bileti kesildi

Ara transferde kadrosunu takviye etmek isteyen Fenerbahçe, öncelikli olarak harcama limitini açmayı planlıyor. Sarı-lacivertli yönetim, harcama limitine uyabilmek için kadroda düşünmediği oyuncuları elden çıkarmayı hedefliyor. Bu anlamda gözden çıkarılan isimler arasında En-Nesyri ve Szymanski satış listesine konuldu. Sarı-lacivertliler kadro dışı olan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, rahatsızlığı sonrası takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Emre Mor, kadroda fazla forma şansı bulamayan Bartuğ Elmaz ve Becao ile sakatlıktan dönen Mert Hakan Yandaş ile de yollarını ayırmayı planlıyor.

