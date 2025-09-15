Fenerbahçe'de transfer ayrılık getirdi

İsmail Kartal ve Jose Mourinho dönemlerinde Fenerbahçe'de görev yapan antrenör Sandro Zufic'in teknik ekipten ayrıldığı bildirildi.
Fenerbahçe, teknik kadrosunda sürpriz bir ayrılık yaşandı.
Muhabir Gürkan Ak'ın aktardığı habere göre, kaleci antrenörlüğü yapan Sandro Zufic sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.
Hırvat kaleci Livakovic'in kiralık olarak Girona'ya transfer olması sonrasında Zufic'in görevini bıraktığı belirtildi.
Sandro Zufic, 14 Şubat 2024 tarihinde Fenerbahçe'de kaleci antrenörlüğü görevine getirilmişti.
45 yaşındaki Hırvat antrenör, teknik direktör Nenad Bjelica döneminde de Trabzonspor'da çalışmıştı.