Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı: Yıldız futbolcu performansıyla Portekiz’i sallıyor

Ülkemizde bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen ve geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’ne transfer olan yıldız futbolcu bu sezonki performansı ile Portekiz manşetlerini süslüyor.

1 /6 Ülkemizde Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, geçtiğimiz sezon başında ülkesine dönmüştü.



2 /6 Fenerbahçe, 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında göndermişti.



3 /6 Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 7 asist ile tamamlayarak verimli bir dönem geçiren Bruma, bu sezon ise son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

4 /6 Eylül ayının son haftasındaki Nacional maçıyla çıkışa geçen Bruma, bu tarihten sonra ligde ve kupada oynanan maçlarda takımını sırtladı.



5 /6 Söz konusu tarihten itibaren ligde ve kupada toplam 8 maça çıkan Bruma 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlendi.

