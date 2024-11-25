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Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı: Yıldız futbolcu performansıyla Portekiz’i sallıyor

Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı: Yıldız futbolcu performansıyla Portekiz’i sallıyor

15:1425/11/2024, Pazartesi
G: 25/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ülkemizde bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giyen ve geçtiğimiz sezon Portekiz Ligi’ne transfer olan yıldız futbolcu bu sezonki performansı ile Portekiz manşetlerini süslüyor.

Ülkemizde Galatasaray, Gaziantepspor ve Fenerbahçe formaları giyen Bruma, geçtiğimiz sezon başında ülkesine dönmüştü.


Fenerbahçe, 4.25 milyon euroya bonservisi aldığı Bruma'yı Braga'ya 6.5 milyon euro karşılığında göndermişti.


Geride bıraktığımız sezonu 11 gol, 7 asist ile tamamlayarak verimli bir dönem geçiren Bruma, bu sezon ise son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.

Eylül ayının son haftasındaki Nacional maçıyla çıkışa geçen Bruma, bu tarihten sonra ligde ve kupada oynanan maçlarda takımını sırtladı.


Söz konusu tarihten itibaren ligde ve kupada toplam 8 maça çıkan Bruma 5 gol, 5 asistlik istatistik yakalayarak takımının skor yükünü üstlendi.


Bruma'nın artan performansı Portekiz basınında da geniş yankı buldu.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Braga
#Bruma

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