Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü şoke etti: Bacağı kırılabilirdi

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. O pozisyon sonrasında aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona farklı karar vermiştir. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması lazım. Biz, ortamı germek istemiyoruz. VAR'ın da olaylara farklı şekilde bakması lazım. Maç içinde ortam geriliyor" açıklamasını yaptı.