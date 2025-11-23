Galatasaraylı futbolcunun görüntüsü şoke etti: Bacağı kırılabilirdi

Galatasaray-Gençlerbirliği maçında çıkmayan kırmızı kart tartışma konusu oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, karşılaşmanın ardından bacağında oluşan yarayı sosyal medyada paylaştı.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takımda Roland Sallai, maçın 90+4. dakikasında Gençlerbirliği ceza sahasında Zan Zuzek ile girdiği ikili mücadelede hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı üzerine pozisyonu yeniden izleyen Ergün, Sallai’yi ciddi faul gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
Roland Sallai, bu kırmızı kart nedeniyle gelecek hafta oynanacak kritik Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
Sallai, kırmızı kart gördüğü pozisyondan kısa süre önce, rakibi Göktan Gürpüz’ün sert müdahalesiyle sakatlık yaşamıştı. Bu pozisyonda Göktan'ın kırmızı kart görmemesi tartışmalara neden olmuştu.
Roland Sallai, maç sonunda bacağında oluşan yaranın görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. O pozisyon sonrasında aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona farklı karar vermiştir. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması lazım. Biz, ortamı germek istemiyoruz. VAR'ın da olaylara farklı şekilde bakması lazım. Maç içinde ortam geriliyor" açıklamasını yaptı.