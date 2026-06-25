Galatasaraylı Lucas Torreira ilginç alışkanlığını açıkladı: "Çorabımın içine saklıyorum"

Torreira konuya ilişkin şunları söyledi:





"Bana atılan çakmakları ve bozuk paraları çorabımın içine saklıyorum. Termos çantamla yanımda taşıyorum. Savaş ganimeti gibi olması çok hoşuma gidiyor. Su bardakları, meşaleler... Güzel bir şey değil ama bir futbolcu olarak seviyorum."