Galatasaraylı Lucas Torreira ilginç alışkanlığını açıkladı: "Çorabımın içine saklıyorum"

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, saha içinde taraftarlar tarafından kendisine atılan yabancı maddelere dair ilginç bir alışkanlığını paylaştı.
Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Terapia Picante adlı YouTube programına verdiği röportajda, profesyonel futbolculuk kariyerinin alışılmadık bir yanını gözler önüne serdi.
Yeşil sahalarda yaşanan gerilimli anları farklı bir bakış açısıyla yorumlayan Uruguaylı futbolcu, rakip taraftarların sahaya fırlattığı yabancı maddeleri toplayıp saklama alışkanlığı olduğunu belirtti.
Maç esnasında tribünlerden gelen çakmakları, madeni paraları ve çeşitli cisimleri maç sonrasında toplayan Torreira, bunları bir nevi "savaş ganimeti" olarak adlandırdığını dile getirdi.
Torreira konuya ilişkin şunları söyledi:
"Bana atılan çakmakları ve bozuk paraları çorabımın içine saklıyorum. Termos çantamla yanımda taşıyorum. Savaş ganimeti gibi olması çok hoşuma gidiyor. Su bardakları, meşaleler... Güzel bir şey değil ama bir futbolcu olarak seviyorum."