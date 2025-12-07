Yeni Şafak
Göztepe - Trabzonspor Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

11:587/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Göztepe evinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı. Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.


GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HAKEM KİM?


Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


TRABZONSPOR 2. SIRA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR


Ligde 31 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, zorlu rakibi karşısında kazanarak zirve yarışında yara almak istemiyor.


Son 2 haftada deplasmanda RAMS Başakşehir'i 4-3, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u da 3-1'lik sonuçla mağlup eden Karadeniz ekibi, galibiyet serisini de 3 maça taşımanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililer kazanması halinde ikinci sıraya yükselecek.


GÖZTEPE GALİBİYET İSTİYOR


Beyoğlu Yeni Çarşı Spor yenilgisiyle adeta çılgına dönen teknik direktör Stanimir Stoilov'un Trabzonspor maçı öncesi oyuncularına sert uyarılarda bulunduğu ifade edildi. Taraftara kendilerini affettirmeleri gerektiğini oyuncularına ifade eden Stoilov'un gerekli mücadeleyi göstermeyen isimlerle artık çalışmayacağı da vurgulandı.


Ligde 26 puanla 4'üncü sırada yer alan Göztepe, kazandığı takdirde 31 puana sahip 3'üncü Trabzonspor'la arasındaki farkı 2'ye indirecek.


TRABZONSPOR’DA KİMLER EKSİK, SAKAT VE CEZALI VAR MI?


Trabzonspor'da kart cezalısı Oulai, sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme, ameliyat olan Visca ve Baniya ile sakatlığı devam eden Savic, kadroda yer almadı.


Sakatlıkları düzelerek dün takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Folcarelli ve Augusto ise Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi.


ARALARINDA 31. MAÇ OLACAK


Trabzonspor ile Göztepe, 7 Aralık Cumartesi günü İzmir'de yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşı karşıya gelecek.


Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 30 karşılaşmada galibiyet sayısında rakibine 13-6 üstünlük sağladı. Taraflar, 11 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu karşılaşmalarda 44 gol atarken kalesinde 25 gol gördü.



TRABZONSPOR, İZMİR'DE ZORLANIYOR


Trabzonspor, İzmir deplasmanında galip gelmekte zorlandı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında dış sahada oynadığı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Karadeniz ekibi, bu maçlarda 19 gol atarken, 15 gol yedi.




GEÇEN SEZON GÖZTEPE'Yİ YENEMEDİ


Trabzonspor, geçen sezon Göztepe karşısında galip gelemedi. Bordo-mavililer, İzmir'de 10 kişi kalan rakibi karşısında 2-1 mağlup olurken sahasında ise 1-1 berabere kaldı.



GÖZTEPE - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU


MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Okay, Batagov, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda, Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan, Janderson



