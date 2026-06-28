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İskoçya'yı yıkan skor! Hırvatistan kazandı, Gana "en iyi üçüncü" olarak turladı

İskoçya'yı yıkan skor! Hırvatistan kazandı, Gana "en iyi üçüncü" olarak turladı

08:4328/06/2026, Pazar
G: 28/06/2026, Pazar
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2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu üçüncü ve son hafta mücadelesinde futbolseverler unutulmaz bir taktik savaşına ve tarihi hikayelere tanıklık etti. Dev randevuda Hırvatistan, turnuvanın gol yemeyen ekibi Gana'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu skorla birlikte L Grubu'nda adeta çifte kutlama yaşandı; Hırvatistan 6 puanla doğrudan üst tura çıkarken, Gana ise yenilmesine rağmen en iyi üçüncüler kontenjanından son 32 biletini kaptı. Hırvatistan - Gana maç özeti haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda Hırvatistan, Gana'yı 2-1 yenerken, iki takım da son 32 turuna yükseldi. 


Bu galibiyetle puanını 6'ya çıkaran ve ikinci sırada yer alan Hırvatistan doğrudan, 4 puanla 3. sırada bulunan Gana ise "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 32 turuna çıktı. 


Son 32 turuna "en iyi üçüncüler" kontenjanından yükselmek için bu karşılaşmanın sonucunu bekleyen İskoçya, Hırvatistan'ın kazanmasıyla Dünya Kupası'na veda etti. 


İki kardeşten Gana ve Hollanda adına gol 

Gana forması giyen Derrick Luckassen ile Hollanda Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Brian Brobbey, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkeleri adına rakip fileleri havalandıran iki kardeş oldu. 


Babaları farklı kardeşlerden Derrick Luckassen, L Grubu'nda Gana adına Hırvatistan karşısında takımına 1-1 beraberliği getiren golü atarken, Brian Brobbey ise F Grubu'nda Tunus ve İsveç'e karşı toplam 3 kez rakip fileleri havalandırdı. 


HIRVATİSTAN - GANA MAÇ ÖZETİ

Hırvatistan - Gana maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Hırvatistan
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