Karşılaşmanın 22. dakikasında İskoçya'da savunmadan topla çıkmak isteyen Hendry'nin topuna ayağını sokan Vinicius topu kazandı ve ceza sahasına girerek topu sol köşeden ağlarla buluşturdu. İskoçya gol sonrası tam santra vuruşunu yaptığı sırada VAR uyarısı geldi ve Meksikalı hakem Cesar Ramos, Vinicius'un topu kazanırken Hendry'e arkadan yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendirdi ve ağlarla buluşan top gol değeri kazanmadı.