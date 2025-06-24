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Kasımpaşa eski hocasını göreve getiriyor: Anlaşma sağlandı

Kasımpaşa eski hocasını göreve getiriyor: Anlaşma sağlandı

16:5524/06/2025, الثلاثاء
G: 24/06/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Burak Yılmaz ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevi için eski hocasıyla anlaştı. Mavi-beyazlılar, deneyimli teknik adamla bir yıllık sözleşme imzalayacak. İşte Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Burak Yılmaz sonrası göreve getiren ismi açıklamaya hazırlanıyor.

Ajansspor'un haberine göre; Kasımpaşa eski hocası Şota Arveladze ile anlaşma sağladı.

Mavi-beyazlı kulüp, Gürcü teknik adamla bir yıllık sözleşme imzalayacak.

52 yaşındaki çalıştırıcı son olarak 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük'te görev yapmıştı. Şota ülkemizde Kayserispor (10-11|12-13), Kasımpaşa (12-13|14-15), Trabzonspor (15-16) ve Fatih Karagümrük'ü (23-24) çalıştırdı.

#Kasımpaşa
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