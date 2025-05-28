Montella 3 ismi neden kadroya çağırmadığını açıkladı

A Milli Takım'ın ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella, haziran ayında oynanacak karşılaşmalar öncesi basın toplantısı düzenledi. Deneyimli çalıştırıcı; Mert Günok, Emirhan Topçu ve Aral Şimşir'i kadroya davet etmeme sebebini açıkladı.
İtalyan teknik adamın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot eylül ayında başlayacak."
"Kadroda birkaç genç oyuncuyu ekledik. Zor bir sezon geçiren ve ufak sakatlıklar yaşayan oyuncularımızı kadroya almadık; Mert Günok gibi. Dinlenme fırsatı olmadı. Onları dinlendirmek için böyle bir karar aldım. Emirhan Topçu da sakatlık yaşamıştı. Benim için onları kadroya almak zekice bir karar olmazdı. Aynı konu Aral Şimşir için de geçerli. Onu da korumak amaçlı kadroya almadım."
"Son yıllarda A Milli Takım daha çekici bir hale geldi. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler. Tüm hazırlık maçlarını değerlendirdiğimizde bu seçimleri bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Bu tarz maçlarda alınan mağlubiyet bile size bir şey katabiliyor. Dünyanın öbür ucundan davet gördük ve bu bizi gururlandırıyor."
"Her takımın kendi dengesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Milli Takım'da da belirli dengeler var. Pivot forvet... Forvet oyuncusu konusunda neyi kastettiğinizi anlayamıyorum. Ben de kısa boylu, fiziksel olarak farklı kapasiteye sahip bir oyuncuydum."
"Ferdi Kadıoğlu için üzgünüz, kendisi de üzgün. Sürekli iletişim halindeyiz. Sakatlık süresi beklentilerin aksine uzun sürdü. Umarım yakın bir sürede çalışmalara başlar ve sonra bizimle olur."
"Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'ni kazansın, kutlasın ve kampa geç gelsin. Kalben bunu diliyorum."
A Milli Takımımızın ABD ve Meksika maçları aday kadrosu