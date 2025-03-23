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UFC'de Mourinho sürprizi

UFC'de Mourinho sürprizi

11:1723/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada soluğu İngiltere'de aldı. Portekizli teknik adam, Londra'da sürpriz bir organizasyona katıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourino, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada İngiltere'ye gitti.

Portekizli teknik adam, İngiltere'nin başkenti Londra düzenlenen UFC dövüş gecesini yerinde takip etti.

Birçok ünlünün yer aldığı organizasyonda Jose Mourinho, ismi anons edildiği sırada büyük ilgi gördü.

Final dövüşündeki tahmini sorulan tecrübeli teknik adam, "Konuşursam başım belaya girer" şeklinde esprili bir yanıt verdi.

Jose Mourinho'nun kafes dövüşü takip etmesi sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili esprili paylaşımlar yapıldı. İşte onlardan bazıları:

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#UFC

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