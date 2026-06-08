Vincenzo Italiano listeyi verdi, yönetim harekete geçti! Beşiktaş Tedesco'nun iki gözdesini transfer ediyor

ROWE'UN TALİPLERİ VAR





Sol kanat için daha önce Zuriko Davitashvili ve Leandro Trossard'ı listesine ekleyen Beşiktaş, alternatifler arasına Jonathan Rowe'u da dahil etti. Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Bologna'ya 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun başka kulüpler tarafından da takip edildiği öğrenildi.



