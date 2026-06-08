Vincenzo Italiano listeyi verdi, yönetim harekete geçti! Beşiktaş Tedesco'nun iki gözdesini transfer ediyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna İtalyan futbolunun dahi ismi Vincenzo Italiano'nun getirilmesinin ardından siyah-beyazlı camiada transfer rüzgarları çok sert esmeye başladı. Takımın başına geçer geçmez radikal kararlar alan deneyimli teknik adam, kanat rotasyonunu tamamen değiştirmek için yönetime dudak uçuklatan bir rapor sundu. Siyah-beyazlı kurmaylar, Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencileri olan iki dünya yıldızı için tam 43 milyon Euro'luk bütçeyi masaya koydu.
Beşiktaş, teknik direktörlük sorununu Vincenzo Italiano ile çözdükten sonra gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.
Siyah-beyazlıların kanat transferi için gündemine aldığı son isimler ise Italiano'nun Bologna'dan öğrencileri Jonathan Rowe ve Riccardo Orsolini oldu.
ROWE'UN TALİPLERİ VAR
Sol kanat için daha önce Zuriko Davitashvili ve Leandro Trossard'ı listesine ekleyen Beşiktaş, alternatifler arasına Jonathan Rowe'u da dahil etti. Geçtiğimiz yaz Marsilya'dan Bologna'ya 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 23 yaşındaki İngiliz futbolcunun başka kulüpler tarafından da takip edildiği öğrenildi.
ORSOLINI RADARDA
Sağ kanatta ise Riccardo Orsolini ismi ön plana çıkıyor. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayan ve Milot Rashica ile devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, Bologna'nın tecrübeli yıldızını kadrosuna katmayı hedefliyor.
43 MİLYON EURO
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Jonathan Rowe ile 15 milyon euro değerindeki Riccardo Orsolini için Beşiktaş'ın toplamda yaklaşık 43 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.
ROWE'UN PERFORMANSI
Sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Rowe, geride kalan sezonda forma giydiği 44 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
ORSOLINI'NİN PERFORMANSI
Kulübüyle sözleşmesinin son yılına giren 29 yaşındaki Orsolini ise geçtiğimiz sezon 51 maçta görev alırken 14 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.