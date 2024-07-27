Yeni imajı herkesi şaşırttı: Ferdi Kadıoğlu'ndan büyük değişim!

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, yeni saç stiliyle sosyal medyayı salladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun yeni imajıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte detaylar...
Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu, bu sefer saha dışında gündem oldu.
24 yaşındaki futbolcu yeni saç stiliyle sosyal medyayı salladı.
Yıldız ismin değişimi beğeni toplarken bazı taraftarlar eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni tarzı.
O görüntü:
Taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu'nun saç stiline bakın nasıl yorumladı.
"Yakışmamış be Ferdim"
"Kıvırcık Ferdi'yi istiyoruz biz"
"Her şey yakışır kardeşime"
"Çok güzel olmuş bir daha olmasın"