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Spor

Yeni imajı herkesi şaşırttı: Ferdi Kadıoğlu'ndan büyük değişim!

15:55 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:55 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, yeni saç stiliyle sosyal medyayı salladı. Sarı-lacivertli taraftarlar, 24 yaşındaki futbolcunun yeni imajıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte detaylar...

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Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu, bu sefer saha dışında gündem oldu.

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24 yaşındaki futbolcu yeni saç stiliyle sosyal medyayı salladı.

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Yıldız ismin değişimi beğeni toplarken bazı taraftarlar eski halinin daha iyi olduğunu belirtti.

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İşte Ferdi Kadıoğlu'nun yeni tarzı.

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O görüntü:

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Taraftarlar, Ferdi Kadıoğlu'nun saç stiline bakın nasıl yorumladı.

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"Yakışmamış be Ferdim"

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"Kıvırcık Ferdi'yi istiyoruz biz"

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"Her şey yakışır kardeşime"

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"Çok güzel olmuş bir daha olmasın"

#Fenerbahçe
#Ferdi Kadıoğlu
#Süper Lig
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