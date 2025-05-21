Telefonunuz takip ediliyor olabilir: Bu 5 işarete dikkat

Teknoloji hayatımızın her alanına nüfuz ettikçe, kişisel gizliliği korumak da her geçen gün daha zor hale geliyor. Peki, cep telefonunuzun izlenip izlenmediğini fark etmenin yollarını biliyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gereken 5 önemli işaret...
Teknoloji gelişiyor ama tehlike de büyüyor…
Birçok kişi hacker saldırılarından korkarken, asıl tehdit bazen en yakınımızda olabilir.
Psikologlar ve siber güvenlik uzmanları uyarıyor:
Sevgiliniz, eşiniz ya da çok güvendiğiniz biri bile telefonunuza fark ettirmeden casus yazılım yükleyebilir.
Peki farkında olmadan izleniyor olabilir misiniz?
İşte telefonunuzun takip edildiğini gösteren 5 çarpıcı işaret...
Batarya hızlı tükeniyor mu?
Casus yazılımlar arka planda sürekli çalışır. Bu da şarjın anormal derecede çabuk bitmesine yol açar.
Telefonunuz boşta bile ısınıyor mu?
Hiçbir uygulama açık değilken cihaz ısınıyorsa, arka planda çalışan bir şeyler olabilir…
İnternet kotanız aniden mi doluyor?
Görsel, ses ve konum verilerini gizlice gönderen yazılımlar, farkında olmadan internetinizi sömürebilir.
Ekran kendi kendine açılıyor mu?
Cihazınız durup dururken ses çıkarıyor ya da ekran parlıyorsa, biri sizi uzaktan izliyor olabilir.
Garip mesajlar ya da silinen bildirimler mi var?
Rastgele gelen anlamsız karakterler ya da aniden kaybolan bildirimler, casus yazılımların sinyali olabilir.
Bu belirtileri yaşıyorsanız mutlaka bir güvenlik taraması yapın, tanımadığınız uygulamaları silin ve gerekiyorsa uzman desteği alın.