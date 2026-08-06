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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 7 Ağustos 2026 il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 7 Ağustos 2026 il il cuma namazı vakitleri

23:48, 06/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:10, 07/08/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Cuma namazı saat kaçta? Diyanet 7 Ağustos 2026 il il cuma namazı vakitleri

Milyonlarca Müslüman'ın eda edeceği 7 Ağustos 2026 Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından yayımlandı. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin namaz vakitleri ile cuma namazının kılınışı ve rekâtları hakkındaki tüm ayrıntılar.

7 Ağustos 2026 cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı İstanbul’da saat 13.15’te, Ankara’da 12.59’da, İzmir’de ise 13.22’de kılınacak.

7 Ağustos 2026 cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Cuma namazı İstanbul’da saat 13.15’te, Ankara’da 12.59’da, İzmir’de ise 13.22’de kılınacak.

7 Ağustos 2026 cuma namazı saatleri


Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 7 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazı, illere göre değişen öğle ezanı vaktinde kılınacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere camiye gidecek vatandaşların bulundukları il ve ilçenin namaz vaktini kontrol etmeleri gerekiyor.


Diyanet’in 7 Ağustos 2026 tarihli namaz vakitleri takviminde üç büyükşehir için açıklanan cuma namazı saatleri şöyle:


İstanbul: 13.15

Ankara: 12.59

İzmir: 13.22


İstanbul için 7 Ağustos Cuma günü öğle vakti saat 13.15 olarak yer alıyor. Ankara’da öğle ezanı saat 12.59’da, İzmir’de ise saat 13.22’de okunacak.


Cuma namazı, öğle namazının vaktinde cemaatle eda ediliyor. Namaz saatleri coğrafi konuma göre farklılık gösterdiğinden 81 il ve ilçelere ait güncel vakitlerin Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri ekranından ayrı ayrı görüntülenmesi gerekiyor.


İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

7 Ağustos 2026 cuma namazı saatleriDiyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre 7 Ağustos 2026 Cuma günü cuma namazı, illere göre değişen öğle ezanı vaktinde kılınacak. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere camiye gidecek vatandaşların bulundukları il ve ilçenin namaz vaktini kontrol etmeleri gerekiyor.Diyanet’in 7 Ağustos 2026 tarihli namaz vakitleri takviminde üç büyükşehir için açıklanan cuma namazı saatleri şöyle:İstanbul: 13.15Ankara: 12.59İzmir: 13.22İstanbul için 7 Ağustos Cuma günü öğle vakti saat 13.15 olarak yer alıyor. Ankara’da öğle ezanı saat 12.59’da, İzmir’de ise saat 13.22’de okunacak.Cuma namazı, öğle namazının vaktinde cemaatle eda ediliyor. Namaz saatleri coğrafi konuma göre farklılık gösterdiğinden 81 il ve ilçelere ait güncel vakitlerin Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitleri ekranından ayrı ayrı görüntülenmesi gerekiyor.İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı kaç rekât?


Cuma namazının farzı iki rekâttır. Farz namazından önce dört rekât ilk sünnet, farzdan sonra ise dört rekât son sünnet kılınır.


Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasına göre cuma namazının farzıyla birlikte sekiz rekât sünneti bulunuyor. İmam Ebû Yusuf’un görüşüne göre ise farzdan sonra dört ve iki rekât olmak üzere toplam altı rekât sünnet kılınabileceği de aktarılıyor.


Cuma namazının temel bölümleri şu şekilde sıralanıyor:


Dört rekât cuma namazının ilk sünneti

Hutbenin ardından imamla birlikte iki rekât cuma namazının farzı

Dört rekât cuma namazının son sünneti

Cuma namazı kaç rekât?Cuma namazının farzı iki rekâttır. Farz namazından önce dört rekât ilk sünnet, farzdan sonra ise dört rekât son sünnet kılınır.Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasına göre cuma namazının farzıyla birlikte sekiz rekât sünneti bulunuyor. İmam Ebû Yusuf’un görüşüne göre ise farzdan sonra dört ve iki rekât olmak üzere toplam altı rekât sünnet kılınabileceği de aktarılıyor.Cuma namazının temel bölümleri şu şekilde sıralanıyor:Dört rekât cuma namazının ilk sünnetiHutbenin ardından imamla birlikte iki rekât cuma namazının farzıDört rekât cuma namazının son sünneti


Cuma namazı nasıl kılınır?


Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;


Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.


Niyet ederken:


"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.


Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.


İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.


Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.


İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.


Son oturuşta:


Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.


Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.


Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.


Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.


Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.


Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.


Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.


Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.


Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"


Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".


Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.


Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:


"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.


Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır.


"Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

Cuma namazı nasıl kılınır?Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.Niyet ederken:"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.Son oturuşta:Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir:"Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır."Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

Cuma namazı ne kadar sürer?


Cuma namazının kesin bitiş saati için tüm camileri kapsayan tek bir süre verilemez. Hutbenin uzunluğu, camideki uygulama ve kişinin farz ile sünnetlerin ardından ilave namaz kılıp kılmaması toplam süreyi etkileyebilir.


Bu nedenle cuma namazının hutbe ve namaz bölümleriyle birlikte yaklaşık 45 dakika ile bir saat arasında sürebileceği değerlendiriliyor. Camiye gidecek kişilerin öğle ezanı vaktinden önce hazır bulunmaları önem taşıyor.


7 Ağustos 2026 Cuma günü namaz, İstanbul’da 13.15, Ankara’da 12.59 ve İzmir’de 13.22’de başlayacak. Diğer şehirlerdeki vatandaşların ise bulundukları il ve ilçeye ait öğle ezanı saatini kontrol etmeleri gerekiyor.

Cuma namazı ne kadar sürer?Cuma namazının kesin bitiş saati için tüm camileri kapsayan tek bir süre verilemez. Hutbenin uzunluğu, camideki uygulama ve kişinin farz ile sünnetlerin ardından ilave namaz kılıp kılmaması toplam süreyi etkileyebilir.Bu nedenle cuma namazının hutbe ve namaz bölümleriyle birlikte yaklaşık 45 dakika ile bir saat arasında sürebileceği değerlendiriliyor. Camiye gidecek kişilerin öğle ezanı vaktinden önce hazır bulunmaları önem taşıyor.7 Ağustos 2026 Cuma günü namaz, İstanbul’da 13.15, Ankara’da 12.59 ve İzmir’de 13.22’de başlayacak. Diğer şehirlerdeki vatandaşların ise bulundukları il ve ilçeye ait öğle ezanı saatini kontrol etmeleri gerekiyor.
Başlıklar :cuma namazınamaz vakitleriöğle ezanıdiyanet işleri başkanlığıcuma namazı vakitleri
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