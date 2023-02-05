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Gönül Dağı son bölüm izle
Gönül Dağı yeni bölümüyle 4 Şubat Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yer aldı. Gönül Dağı dizisi, 85. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saati izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Gönül Dağı 85. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte Gönül Dağı 85. bölüm özeti ile 86. bölüm fragmanı.
Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!
Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.