İngilizce Türkçe sözlük için Google translate hizmetini kullanabilirsiniz. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden rahatlıkla hangi dilden hangi dile çeviri yapmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. İşte Google translate uygulaması...

İngilizce Türkçe sözlük Google Translate ile çeviri

Google Translate, İngilizce'den Türkçe'ye çeviri için kullanılabilecek etkili bir araçtır. Ancak, çevirilerin her zaman mükemmel olmadığını ve bazı durumlarda hatalı olabileceğini unutmamak önemlidir.

Google Translate ile İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Google Translate'in web sitesine veya mobil uygulamasına gidin.

"İngilizce'den Türkçe'ye çevir" seçeneğini seçin.

Çevirmek istediğiniz metni girin.

"Çevir" düğmesine tıklayın.

Google Translate, metni otomatik olarak İngilizce'den Türkçe'ye çevirecektir. Çeviriyi kontrol etmek için, çevirinin doğru olduğundan emin olmak için metni tekrar okuyun.

Google Translate ile İngilizce'den Türkçe'ye çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

Google Translate, tam olarak doğru çeviriler yapmaz. Bazı durumlarda, çeviriler hatalı veya anlamsız olabilir.

Google Translate, bağlam göz önüne alarak çeviri yapmaz. Bu nedenle, çeviriyi kontrol etmek ve bağlama uygun olduğundan emin olmak önemlidir.

Google Translate, teknik veya uzmanlık gerektiren metinleri çevirmek için uygun değildir. Bu tür metinler için, profesyonel bir çevirmen kullanmak daha iyidir.

Açılan sayfadan İngilizce metinleri rahatlıkla Türkçe kelimelere çevirebilirsiniz.

Google Translate, Kürtçe çeviriye başladı

Google, diller arası çeviri servisi Google Translate'e aralarında Kürtçe'nin de bulunduğu 12 yeni dili daha ekledi.





Eklenen diller sırasıyla; Afganca, Amharca, Bantuca, Frizyece, Havaice, İskoç Gaelce, Kırgızca, Korsikaca, Samoaca, Sintçe, Zuluca ve belirttiğimiz gibi Kürtçe (Kurmançça lehçesi baz alınmış) yer alıyor.





Son güncellemeyle birlikte Google Translate'in desteklediği dil sayısının 103'e eriştiğini de not olarak düşelim.





Servise

erişebilirsiniz.

























Google Translate'in “Tap to Translate” Özelliği İle Artık Dilediğiniz Uygulama Üzerinden Çeviri Yapabilirsiniz!





GoogleTranslate

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Tap to Translate

" adındaki yeni özelliği sayesinde dilediğiniz uygulama üzerinden anında çeviri sunabiliyor. Aslında geçtiğimiz hafta kullanıma açılan bu özellik birkaç gündür Türkiye kullanıcıları tarafından da kullanılmaya başlandı.















