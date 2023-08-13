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Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'de Göztepe, 2023-24 sezonunun ilk maçında Sakaryaspor'u ağırlayacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Göztepe - Sakaryaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı yayınlanacak. Maç kadrosu, muhtemel 11 ile Göztepe - Sakaryaspor canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:53 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Göztepe-Sakaryaspor canlı maç izle!

Göztepe-Sakaryaspor canlı maç izle!

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında Sakaryaspor'u Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Peki Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Sakaryaspor maçı saat 21.45'te başlayacak. Göztepe - Sakaryaspor maçı TRT Spor ve beIN SPORTS MAX 1 kanallarından canlı yayınlanacak.

Göztepe - Sakaryaspor maçı canlı izle

Göztepe transfer listesi

Geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e dönme fırsatını ıskaladığı ligde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Göz-Göz; Diouf, Lis, Diallo, Kubilay, Ali Dere, Ogün, Tarkan, Taha gibi önemli takviyeler yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon futbol metodolojisi direktörü adı altında çalışan Hırvat Radomir Kokovic'i resmen teknik direktörlüğe getirip, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisini de teknik ekipte tuttu. Göztepe, geçen sezonun ilk maçında da Sakaryaspor'u 1-0 yenmişti.


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