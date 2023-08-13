Göztepe, Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk maçında Sakaryaspor'u Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek. Peki Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen sezon Play-Off oynayıp Süper Lig'e dönme fırsatını ıskaladığı ligde bu sezon şampiyonluk hedefleyen Göz-Göz; Diouf, Lis, Diallo, Kubilay, Ali Dere, Ogün, Tarkan, Taha gibi önemli takviyeler yaptı. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon futbol metodolojisi direktörü adı altında çalışan Hırvat Radomir Kokovic'i resmen teknik direktörlüğe getirip, Ekrem Dağ ve Şakir Özkayımoğlu ikilisini de teknik ekipte tuttu. Göztepe, geçen sezonun ilk maçında da Sakaryaspor'u 1-0 yenmişti.