|
Özgün

GTA 6 sürpriz yapabilir: Milyonlar bekliyordu, çıkış tarihi ortaya çıktı

Grand Theft Auto VI (GTA 6), Rockstar Games tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon-macera oyunu Grand Theft Auto V'in merakla beklenen devamıdır. Oyunseverler GTA 6'nın fragmanını, nasıl olacağını ve ne zaman çıkış yapacağını merak ediyor. GTA 6'dan bazı görüntüleri sızdırılmıştı. GTA 6'nın hikayesi hala gizli. Ancak önceki oyunların açık dünya, aksiyon dolu oynanışının devam etmesi bekleniyor. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

14:05 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
GTA 6 ne zaman çıkacak, hikayesi ne olacak?

GTA 6 ne zaman çıkacak, hikayesi ne olacak?

Rockstar Games tarafından uzun süredir geliştirilen Grand Thef Auto 6, milyonlarca oyuncu tarafından takip ediliyor. Oyun dünyasının büyük bir merakla beklediği GTA 6 tanıtım tarihi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Take-Two, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6 hakkında bir de fragman yayınlamayı planlıyor. İşte GTA 6 fragmanı ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games bu hafta GTA 6 ile ilgili yeni bir duyuru yapacak. Rockstar Games, şirketin 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6'nın fragmanını aralık ayında yayınlayacak. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ın çıkış sürecinde paylaştığı doğru bilgilerle dikkatleri üzerine çeken Jason Schreier, GTA 6’nın bu hafta içinde tanıtılacağını ifade etti.

GTA 6’nın çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. GTA 6 ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor. Buna göre GTA 6’nın çıkışı ile ilgili kesin bir duyuru yapılmasa da ipuçları oyunun 2024 Nisan ile 2025 Mart ayları arasında çıkacağını işaret ediyor.

GTA 6'nın hikayesi ne olacak?

Hikaye: GTA 6'nın hikayesi hala gizli. Ancak önceki oyunların açık dünya, aksiyon dolu oynanışının devam etmesi bekleniyor.


#GTA 6
#GTA 6 çıkış tarihi
#GTA 6 hikayesi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Baş ağrısı beyin tümörü belirtisi olabilir