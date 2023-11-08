Rockstar Games tarafından uzun süredir geliştirilen Grand Thef Auto 6, milyonlarca oyuncu tarafından takip ediliyor. Oyun dünyasının büyük bir merakla beklediği GTA 6 tanıtım tarihi ile ilgili yeni bilgiler geldi. Take-Two, önümüzdeki ay Rockstar'ın 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6 hakkında bir de fragman yayınlamayı planlıyor. İşte GTA 6 fragmanı ve çıkış tarihi ile ilgili detaylar.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games bu hafta GTA 6 ile ilgili yeni bir duyuru yapacak. Rockstar Games, şirketin 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6'nın fragmanını aralık ayında yayınlayacak. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition’ın çıkış sürecinde paylaştığı doğru bilgilerle dikkatleri üzerine çeken Jason Schreier, GTA 6’nın bu hafta içinde tanıtılacağını ifade etti.

GTA 6’nın çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. GTA 6 ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor. Buna göre GTA 6’nın çıkışı ile ilgili kesin bir duyuru yapılmasa da ipuçları oyunun 2024 Nisan ile 2025 Mart ayları arasında çıkacağını işaret ediyor.

GTA 6'nın hikayesi ne olacak?

Hikaye: GTA 6'nın hikayesi hala gizli. Ancak önceki oyunların açık dünya, aksiyon dolu oynanışının devam etmesi bekleniyor.



