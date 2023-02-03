100 bin yetenekle şampiyon havuzu: Bakan Kasapoğlu, Yeni Şafak’ın editör masasına konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Şafak’ın editör masasına konuk oldu. Gündeme ilişkin soruları cevaplayan Kasapoğlu, son 20 yıldaki altyapı ve projelerle sporda adeta bir devrim yaşandığını söyledi. Türkiye’nin en ücra noktasında bile spora erişim sağlandığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Kış sporlarından, salon sporlarına, devasa stadyumlara kadar modern bir altyapı var. Cudi’de Uluslararası Tenis Turnuvası düzenliyoruz artık. Geçtiğimiz yıl işte bu güçlü alt yapıyla Türk sporcular 51 branşta madalya aldı. Bundan 25 yıl önce Türkiye’nin iddiası olan branş sayısı 5’i geçmezdi. 2022’de 51 branşta 6 binden fazla madalyamız oldu. Tokya’daki olimpiyatlar tarihin en başarılı olimpiyatlarıdır. Jimnastikte ilk madalyamızı aldık. Okçulukta da kıl payı kaçırdığımız madalyalar var” dedi.

1,5 MİLYON ÇOCUK TARANIYOR

Sadece tesisleşme değil spor eğitimi ve genç yeteneklerin keşfedilmesi konusunda da büyük başarılara imza atıldığını dile getiren Kasapoğlu, şu bilgileri verdi: “Spor eğitimi konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’mızla çok ciddi çalışmalarımız var. Yetenekli, milyonlarca genç ve çocuk var. Artık bu yeteneklerin keşfi tesadüf olmasın diyerek tarama ve spora yönlendirme projesi başlattık. Her yıl ilkokulda 3 ve 4. sınıftaki 1,5 milyon çocuğumuzun taramasını yapıyoruz. Bilimsel yöntemlerle hazırlanmış 10 farklı değişkeni ölçüyoruz.

POTANSİYELİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Bu ölçümlemede belli bir dilimin üstündeki gençleri ayrıca değerlendiriyoruz. Onları potansiyeline göre sporlara yönlendiriyoruz. Sporcu eğitim merkezlerinde eğitim alıyorlar. Okulları dahil tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ve bu çocuklar milli takımların altyapılarını oluşturuyorlar. Belli bir yaşa geldikten sonra daha da üstün yetenekler kazanınca, Olimpiyat Hazırlık Merkezleri tarafından takibe alınıyorlar. Şu an 6 milyondan fazla tarama yaptık, 100 bine yakın gencin olduğu yetenek havuzu oluşturduk. Bu yetenekler arasında şimdiden büyük başarılara imza atan gençler var. Örneğin Gebze’de buz hokeyi ile ilgili bir çalışma yaptık. Orada seçtiğimiz 38 çocuktan 36’sı sporu hiç bırakmadı. O çocuklar şu an U15 Milli Takımı’nın altyapısını oluşturuyor. Eskrimde Avrupa ve dünyada dereceleri bulunan Nisanur Erbil de keşfedilen yeteneklerden.”

ÜNİVERSİTE DESTEĞİ

Genç yeteneklerin spora devamını sağlamak için sporcu bursları olduğunu ifade eden Kasapoğlu, “Çocukların üniversite çağına gelince de sporu bırakmaması için altmış vakıf üniversitesiyle protokol yaptık. Milli sporcular artık vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu olarak okuyorlar. Son 3 yılda 400’e yakın sporcumuz vakıf üniversitelerine kayıt yaptırdı. İlkokul, ortaokul ve lise düzeyinde da özel okullarla da bir anlaşma yaptık. Yaklaşık 4 bine yakın başarılı sporcu da bu şekilde eğitim görüyor” şeklinde konuştu.

YURTLAR SPORCULARA AÇILIYOR

Genç sporculara bir de müjde veren Bakan Kasapoğlu, “Sporcular illerde organizasyonlara, turnuvalara, müsabakalara katılıyorlar. Artık turnuvalara giden sporcular da yurtlarımızda ücretsiz kalacak. Bir otele veya başka bir yere ücret ödeme durumu söz konusu olmayacak. Yani biz mümkün olduğunca yurtlarımızı gençlerimize, sporcularımız başta olmak üzere açmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

50 bin gence iş

Gençlerin istihdama katılımı için yürütülen projeleri de paylaşan Bakan Kasapoğlu, “Gençlik Merkezlerimizde verdiğimiz eğitimler var. Önümüzdeki günlerde de ‘Hayat Becerileri Programı’nı başlatacağız. “Üreten Gençler” projemiz var. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte genç istihdamına yönelik attığımız önemli bir adım. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bu sayede 50 bin genci iş sahibi yapacağız. Bunun şu an itibariyle 20 bini işe başladı” ifadelerini kullandı.

Başvuran herkes yerleşti, hâlâ boş yatağımız var

Bakanlığın yaptığı çalışmalar konusunda bilgiler veren Kasapoğlu, satır başları şunları kaydetti: Bakanlık çalışmalarında gençleri katılımcı anlayışla süreçlere dahil ediyoruz. Her yıl bütçe sunumumuz olur. Anket çalışması yaptık, dedik ki; ‘Gençler gelin bu bütçenin detaylarına birlikte karar verelim.’ Geçen yıl 150 bin, bu yıl 300 bin kişi katıldı. Buna göre de projelerimizi, çalışmalarımızı revize ettik.

AKADEMİK KAMPLAR GELİYOR

İktidarımızda önceliğimiz hep gençler oldu. Bu kapsamda 3 ana üç ana çalışmamız var. Birincisi Gençlik Merkezleri… Merkez sayımız 500’e yaklaştı. Gençlere bu merkezlerde kişisel gelişim derslerinden, teknoloji sınıflarına, sanat çalışmalarından müzik derslerine kadar geniş bir çerçevede hizmet veriliyor. İkincisi Gençlik Kampları. Türkiye genelinde 60’a yakın kampımız var. Gençlere hem eğitim hem kaynaşma hem de tatil olanağı sunuyoruz. Üçüncüsü önümüzdeki günlerde akademik kamplara başlayacağız. Temaları belirledik, fizik, matematik, edebiyat, iletişim, sinema, tiyatro, felsefe kampları başlatıyoruz.

200 BİN KİŞİ TATİL YAPTI

Bu yaz tatilde yurtlarımız gençlere açıktı. ‘Gençler siz gezin, yaz boyu yurtlarımız size açık’ dedik. 200 binden fazla genç bu konudan istifade etti. Yine gençler müzelerden ücretsiz istifade etmek istediler. Onu da Kültür Bakanlığımızla konuştuk, gençlerden ücret alınmadı.

10 BİN YATAK BOŞ

Yurt konusu pandemi sonrası süreçte istismar edilmek istendi. Ancak Türkiye bu konuda dünyaya öncü. 850 bin kişilik kapasitemiz var. Avrupa’ya, Amerika’ya baktığımızda, kalmak isteyip de yurt imkânlarından faydalanabilenlerin oranı maksimum yüzde 15. Biz bu yıl başvuru yapan herkesi yurda yerleştirdik. İktidara geldiğimizde 180 bin kişilik kapasitemiz vardı. Bu yıl rekor başvuruya rağmen yaklaşık İstanbul’da 3 bin, Ankara’da 5 bin, İzmir’de 2 bin boş yerimiz var.

HER ÜNİVERSİTEYE GENÇ OFİSİ

Yeni çalışmalarımızdan biri de Genç Ofis. Şu an sayısı 150’ye yaklaştı. Bu ofisler gençlerin bakanlığımızla iletişimini güçlendiriyor. Genç ofisi artık liselere de yaygınlaştırıyoruz.

Organizasyon için onlar bize geliyor

Türkiye’nin altyapı projeleri ile uluslararası organizasyonlar düzenleyenlerin de radarına girdiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Bize gelip ’Türkiye olarak bunu alır mısınız?’ diyorlar. Mesela en son atletizmle geldiler, Şampiyonlar Ligi Finali örneği var. Yani burada biz artık masada oturuyoruz, gelen talepleri değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 200’den fazla organizasyon yapan Türkiye’nin altyapısına herkes hayran. Konya’da İslam Oyunları’nı düzenledik. Tarihin en geniş katılımlı oyunlarıydı. Ve 55’ten fazla ülke katıldı ilk kez” diye konuştu.



