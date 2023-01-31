Elektrik ve gazda indirim sürecek: ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Albayrak Medya’nın düzenlediği “Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi”nde elektrik ve gaz fiyatlarıyla ilgili yeni indirim sinyali verdi.
Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa olarak İstanbul’da Four Seasons Bosphorus Hotel'de gerçekleştirdiği ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde; doğal gaz ve petrol keşiflerinden yenilenebilir enerjiye, madencilikten depolamaya kadar birçok konu masaya yatırıldı. Düzenlenen etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan birçok yetkilinin yanı sıra alanında uzman isimler katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gazda martta yeni indirimlerin olabileceği müjdesini paylaştı.
Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte iç piyasadaki fiyatların da düştüğüne dikkat çeken Dönmez, “Sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13 ila 16 indirim yapıldı. Serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayı içerisinde de bir indirim olabilir” dedi. Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, şunları söyledi: “Karadeniz gazı şu anki rezerviyle konutta yaklaşık 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle bu süre daha da uzayacak. Doğal gaz iletim, dağıtım, depolama işleri en az 50 yıla hatta daha fazlasına tekabül ediyor. Yenilenebilir enerji hakeza, her bir tesisin en az 30-35 yıllık kullanım ömrü var. Türkiye Yüzyılı'nın enerjisini gelecek yüzyıla taşıyacak vizyonun adına Yüzyılın Enerjisi dedik.”
Dönmez, Karadeniz'de deniz tabanına toplam 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdiklerini belirterek, “Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisi'mizin inşasının yüzde 90'ını tamamladık. Yine ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak, orada da ilk test çalışmalarına başladık. Fatih Sondaj Gemimiz Türkali-11 kuyusundaki sondajını tamamladı. Böylece Faz-1 için gereken bütün kuyuların sondajını tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.
Dönmez, üçüncü FSRU gemisinin bir hafta içerisinde Türkiye'de olmasını beklediklerini söyledi. Geminin Saros FSRU terminalinde demirleneceğini vurgulayan Dönmez, sisteme gaz basma ihtiyacı olmadığı dönemlerde bu gemilerle LNG taşıma işini de yapabilme esnekliğini kazandıklarını belirtti. Dönmez, “Trakya bölgesine yeni bir giriş noktası kazandıracağız. Bölgesel ticarette daha etkin olacağız” dedi.
Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir enerji merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. Türkiye Enerji Zirvesi'ni düzenleyerek sektördeki gelişmelerin ve gelecek vizyonunun tartışıldığını belirten Ömer Bolat, “Artık kendi sismik sondaj ve arama gemilerimiz var. Enerjide dışa bağımlılığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye savunmadan enerjiye kadar birçok alanda önemli adımlar atarak güçlü bir aktör haline geliyor. 2014 yılından bu yana enerjide çok büyük başarılar elde edilirken, enerjide ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşiflere imza atıldı. 10 yıllardır yumuşak karnımız olan cari açık için keşif çok büyük katkı sunacak. Sadece bu değil Gabar ve Ceyhan’da bulunan petrol rezervleri de cari açığa büyük katkı verecek” ifadelerini kullandı.
Yeşil ekonomi adında yenilenebilir kavramının ülkemizde büyük hızla geliştiğine dikkat çeken Ömer Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra birçok ülke yeşil mutabakatı geriye aldı gibi görünüyor. Üretmek yetmiyor. Enerjiyi verimli kullanmak gerekiyor.Türkiye güçlü bir aktör haline geliyor. Bu alanda yatırım yapan şirketleri de bir araya getirdik. Zirvenin hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum.”
Karadeniz gazının ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu aktaran Dönmez, maliyetler düştükçe bunun vatandaşa da yansıtılacağını dile getirdi. Batı Karadeniz'de keşif ve sondaj çalışmalarının devam edileceği bilgisini veren Fatih Dönmez, sismik araştırmaların Doğu Karadeniz'de Samsun, Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında da yürütülebileceğini açıkladı. Petrol kaynak aramalarında ise Orta ve Doğu Karadeniz'de ilerleneceğine işaret eden Dönmez, “Sismik veriler elimize gelmeye başladı. Ümitliyiz” dedi. Dönmez, şöyle konuştu: “Türkiye Petrolleri ile tüm süreçleri dünyanın her yerinde yapabilir hale geldik. Çevredeki ülkelerden ortak çalışma teklifleri alıyoruz.”
Türkiye'nin en büyük petrol rezervinin Gabar'da bulunduğunu anımsatan Dönmez, Gabar'a komşu alanda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dönmez, söz konusu sahada da sondaja başlanacağını belirterek, “Terör sebebiyle giremediğimiz Gabar’da petrol yakaladık. Farklı sondajlara başlayacağız, birkaç ay içinde netice alabiliriz. Esma Çevik sahasında, 7 kuyuda 8 bin varillik bir üretim var. Bu yıl 15 ila 20 arasında kuyu açmayı planlıyoruz. Orada günlük 20 bin varile çıkacağız” dedi.
Karadeniz’de başarıya ulaşan keşiflerin neden daha önce yapılamadığına ilişkin soruyu cevaplandıran Fatih Dönmez, "2008’li yıllarda farklı şirketlerle anlaşmalar yapıldı. 7’ye yakın sondaj yapıldı. Keşif olmadı. Gelen şirketler gaz ve petrol aradı. Geçmişte 7-8 kuyu açılan bölgelerde yeni çalışmalar yapıyoruz. Bazı noktalarda bulamadık ama bazılarında olmasına rağmen kapatılan kuyulara rastladık. Niyet okumak zor" dedi.