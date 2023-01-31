Elektrik ve gazda indirim sürecek: ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’ Albayrak Medya öncülüğünde düzenlendi

Albayrak Medya’nın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’yla ortaklaşa olarak İstanbul’da Four Seasons Bosphorus Hotel'de gerçekleştirdiği ‘Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde; doğal gaz ve petrol keşiflerinden yenilenebilir enerjiye, madencilikten depolamaya kadar birçok konu masaya yatırıldı. Düzenlenen etkinliğe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra enerji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan birçok yetkilinin yanı sıra alanında uzman isimler katıldı. Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gazda martta yeni indirimlerin olabileceği müjdesini paylaştı.

KARADENİZ GAZI KONUTTA 30 YILLIK İHTİYACA DENK

Enerji fiyatlarındaki gerilemeyle birlikte iç piyasadaki fiyatların da düştüğüne dikkat çeken Dönmez, “Sanayinin kullandığı doğal gaza yüzde 13 ila 16 indirim yapıldı. Serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde yüzde 15'e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlarda düşüş seyrederse mart ayı içerisinde de bir indirim olabilir” dedi. Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Dönmez, şunları söyledi: “Karadeniz gazı şu anki rezerviyle konutta yaklaşık 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte. Yeni keşiflerle bu süre daha da uzayacak. Doğal gaz iletim, dağıtım, depolama işleri en az 50 yıla hatta daha fazlasına tekabül ediyor. Yenilenebilir enerji hakeza, her bir tesisin en az 30-35 yıllık kullanım ömrü var. Türkiye Yüzyılı'nın enerjisini gelecek yüzyıla taşıyacak vizyonun adına Yüzyılın Enerjisi dedik.”

42 ÜNİTENİN 33’ÜNÜ DENİZ TABANINA İNDİRDİK

Dönmez, Karadeniz'de deniz tabanına toplam 42 ünitenin 33'ünü deniz tabanına indirdiklerini belirterek, “Denizden gelecek gazı karada işleyecek Doğal Gaz İşleme Tesisi'mizin inşasının yüzde 90'ını tamamladık. Yine ocak ayında deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlanarak, orada da ilk test çalışmalarına başladık. Fatih Sondaj Gemimiz Türkali-11 kuyusundaki sondajını tamamladı. Böylece Faz-1 için gereken bütün kuyuların sondajını tamamlamış olduk” ifadelerini kullandı.

ÜÇÜNCÜ FSRU BİR HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE'DE

Dönmez, üçüncü FSRU gemisinin bir hafta içerisinde Türkiye'de olmasını beklediklerini söyledi. Geminin Saros FSRU terminalinde demirleneceğini vurgulayan Dönmez, sisteme gaz basma ihtiyacı olmadığı dönemlerde bu gemilerle LNG taşıma işini de yapabilme esnekliğini kazandıklarını belirtti. Dönmez, “Trakya bölgesine yeni bir giriş noktası kazandıracağız. Bölgesel ticarette daha etkin olacağız” dedi.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak, Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılışını gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e katılımından dolayı bir hat tablosu hediye etti.

UMMAN’DAN GAZ ALACAĞIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gaz ticareti merkezi olma yolunda son 1 yılda 15 ülkeyi ziyaret ettiklerini söyledi. İlk adımı Bulgaristan ile attıklarını belirten Bakan Dönmez, “Bulgaristan'ın yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya ve Moldova ile de benzer süreçleri yürütüyoruz” dedi. Yeni yatırımlarla bölge ülkelerine çok kısa bir sürede 3 kata kadar doğal gaz tedarikinde artış potansiyeli bulunduğunu kaydeden Dönmez, şöyle devam etti: “Buradan ilk kez ilan edeceğim yeni bir gelişmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an BOTAŞ Genel Müdürümüz ve heyeti Umman'da. Yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman'dan yıllık 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. Dünyanın gaz tedariki sıkıntısı çektiği bir dönemde, Türkiye, gaz ticaret merkezi olmak için bütün adımları atıyor.”

Türkiye enerjide güçlü aktör

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye Enerji Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bir enerji merkezi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getirdi. Türkiye Enerji Zirvesi'ni düzenleyerek sektördeki gelişmelerin ve gelecek vizyonunun tartışıldığını belirten Ömer Bolat, “Artık kendi sismik sondaj ve arama gemilerimiz var. Enerjide dışa bağımlılığın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Türkiye savunmadan enerjiye kadar birçok alanda önemli adımlar atarak güçlü bir aktör haline geliyor. 2014 yılından bu yana enerjide çok büyük başarılar elde edilirken, enerjide ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtaracak keşiflere imza atıldı. 10 yıllardır yumuşak karnımız olan cari açık için keşif çok büyük katkı sunacak. Sadece bu değil Gabar ve Ceyhan’da bulunan petrol rezervleri de cari açığa büyük katkı verecek” ifadelerini kullandı.

Albayrak Grubu CEO'su Prof. Dr. Ömer Bolat

MİLLİ POLİTİKALARIN SONUÇLARINI GÖRECEĞİZ

Albayrak Grubu’nun zirveye olan desteğini vurgulayan Bolat, “Albayrak Grubu olarak 71 yıldır Türkiye’nin ekonomisinin gelişmesine katkı sunuyoruz. Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi'ni düzenleyerek Türkiye'nin hangi başarıları gösterdiğini 4 ayrı oturumda tartışacağız. 2023 itibariyle enerjide izlenen milli politikaların en somut sonuçlarının alınacağı bir yıl olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK STRATEJİK ÖNEMDE

Yeşil ekonomi adında yenilenebilir kavramının ülkemizde büyük hızla geliştiğine dikkat çeken Ömer Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra birçok ülke yeşil mutabakatı geriye aldı gibi görünüyor. Üretmek yetmiyor. Enerjiyi verimli kullanmak gerekiyor.Türkiye güçlü bir aktör haline geliyor. Bu alanda yatırım yapan şirketleri de bir araya getirdik. Zirvenin hayırlı sonuçlar vermesini diliyorum.”

Tüketimin %25’i Sakarya'dan karşılanacak

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nde açılış konuşmalarının ardından düzenlenen özel oturumda tvnet Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu ve tvnet Ekonomi Şefi Semra Karabaş’ın sorularını yanıtlayan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda 3 yılda ikinci fazın tamamlanmasıyla 15-16 milyar metreküp üretime ulaşılacağını söyledi. Dönmez böylece, ülke ihtiyacının yüzde 25'inin karşılanabileceğini dile getirdi. Dönmez, “2030'lu yıllarda doğal gazımızın yüzde 50'den fazlasının Türkiye'de üretilebilir olmasını hedefliyoruz” dedi.

YENİ ROTAMIZ DOĞU KARADENİZ

Karadeniz gazının ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu aktaran Dönmez, maliyetler düştükçe bunun vatandaşa da yansıtılacağını dile getirdi. Batı Karadeniz'de keşif ve sondaj çalışmalarının devam edileceği bilgisini veren Fatih Dönmez, sismik araştırmaların Doğu Karadeniz'de Samsun, Sinop, Trabzon ve Rize açıklarında da yürütülebileceğini açıkladı. Petrol kaynak aramalarında ise Orta ve Doğu Karadeniz'de ilerleneceğine işaret eden Dönmez, “Sismik veriler elimize gelmeye başladı. Ümitliyiz” dedi. Dönmez, şöyle konuştu: “Türkiye Petrolleri ile tüm süreçleri dünyanın her yerinde yapabilir hale geldik. Çevredeki ülkelerden ortak çalışma teklifleri alıyoruz.”

GABAR’DA YENİ KEŞİFLER YOLDA

Türkiye'nin en büyük petrol rezervinin Gabar'da bulunduğunu anımsatan Dönmez, Gabar'a komşu alanda da çalışmaların devam ettiğini söyledi. Dönmez, söz konusu sahada da sondaja başlanacağını belirterek, “Terör sebebiyle giremediğimiz Gabar’da petrol yakaladık. Farklı sondajlara başlayacağız, birkaç ay içinde netice alabiliriz. Esma Çevik sahasında, 7 kuyuda 8 bin varillik bir üretim var. Bu yıl 15 ila 20 arasında kuyu açmayı planlıyoruz. Orada günlük 20 bin varile çıkacağız” dedi.

Altyapı olarak en güçlü olduğumuz dönemdeyiz

Gaz ticaret merkezi çalışmaların sürdüğünü belirten Fatih Dönmez, şunları söyledi: “Hedefimiz bir yıl içerisinde elektronik ticaret platformunu devreye almak. Gaz dağıtım merkeziyle alakalı işlemlere başlıyoruz. Türkiye’ye 100 milyar metreküp gazı getirebilme imkanına sahibiz. Tüketimin 60 milyar metreküp olduğunu düşünürsek kalan kısmı Avrupa’ya verebiliriz. Altyapı olarak en güçlü olduğumuz dönemdeyiz.”

Kapatılan sondaj kuyularına rastladık

Karadeniz’de başarıya ulaşan keşiflerin neden daha önce yapılamadığına ilişkin soruyu cevaplandıran Fatih Dönmez, "2008’li yıllarda farklı şirketlerle anlaşmalar yapıldı. 7’ye yakın sondaj yapıldı. Keşif olmadı. Gelen şirketler gaz ve petrol aradı. Geçmişte 7-8 kuyu açılan bölgelerde yeni çalışmalar yapıyoruz. Bazı noktalarda bulamadık ama bazılarında olmasına rağmen kapatılan kuyulara rastladık. Niyet okumak zor" dedi.



