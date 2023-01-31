Bakan Kasapoğlu: Dünyanın en güçlü yurt altyapısına sahibiz

"Türkiye’nin en yeni gençlik mekanlarından birindeyiz. Her yönüyle mükemmel bir gençlik kampındayız. Ülkemizin dört bir yanından gelecek gençlerimizi bağrına basacak bu kampın gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu kamp gençlerimiz için çok verimli ve keyifli olacak. Biliyorsunuz biz hep katılımcı ruhtan bahsediyoruz. İşte o katılımcı ruhun öznesi gençler, gençlerin fikirleri, onların ilgisi talebi, ihtiyacı ve biz de yine aynı doğrultuda gençlerimizle birlikte bu çalışmaları hem içerik olarak hem nicelik olarak güçlendireceğiz ve bu çıtayı birlikte yükselteceğiz”