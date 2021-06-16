Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Sel baskınları ve doluya karşı tedbirli olun!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Edirne dışında, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.











