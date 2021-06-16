Gündem Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı Sel baskınları ve doluya karşı tedbirli olun
İSTANBUL

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: Sel baskınları ve doluya karşı tedbirli olun!

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'yi etkisi altına alan yağışlı hava devam edecek. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Haziran hava durumu ve il il beklenen hava sıcaklıkları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Haziran hava durumu raporunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Edirne dışında, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.




İstanbul'da su basan yolda çırpınan kedi son anda kurtarıldı
OYNAT 00:59
İstanbul'da su basan yolda çırpınan kedi son anda kurtarıldı
İstanbul'da yağan sağanak yağış birçok noktada su baskınlarına sebep oldu. O noktalardan biri de Topkapı Ulubatlı alt geçidiydi.

Alt geçitte araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü.

Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli, hayvanı yol kenarına alarak kurtardı.


Abone Ol Google News
Cumhurbaşkanı Azerbaycanda

Cumhurbaşkanı Azerbaycan'da
Gramı 10 TLbirden yükselebilir

Gramı 10 TL
birden yükselebilir

​Altında gözler bu akşamki faiz kararında.
Rakip Hollandadan

Rakip Hollanda'dan

G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

​Sinovac randevuları MHRS'den yeniden verilmeye başlandı.

En çok satışlarını artıran ve kazandıran şirket oldu

Sağlık Bakanı Koca yeni uygulamayı duyurdu.

​Ticaret Bakanı Muş: 1 ton kokain ele geçirildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.