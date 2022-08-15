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EĞİTİM

2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS 2022) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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Haber Merkezi AA
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! YKS sonuçları öğrenme ekranı
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2022-Yükseköğretim Kurum Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.

YKS yerleştirme sonuçları öğrenme ekranı için tıklayınız

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