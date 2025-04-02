40 yılı aşmış evlilikleri dinleyin

‘2025 Aile Yılık’ kapsamında başlatılan ‘Kırk Yıllık Hatır Bir Satır’ projesiyle uzun soluklu evliliklerin sırrı gençlerle buluşuyor. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, ekipler 40 yılı aşkın süredir evli olan çiftleri ziyaret ederek onların deneyimlerini dinliyor. Çiftler evliliklerinde karşılaştıkları zorlukları, bunları nasıl aştıklarını ve mutlu bir birlikteliğin sırlarını paylaşıyor. Evlilikte uzun yılları geride bırakan çiftlerin tek satırlık mesajları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarında, projelerde ve evlilik eğitimlerinde gençlerle paylaşılıyor.

Muazzez Pala da 63 yıllık evliliğinin sırrını “Cumhurbaşkanımız da zaman zaman kullanıyor, 'Görmedim, duymadım, konuşmadım' Üçü benim için çok önemli. Her şeyi görürsek, her şeyi duyarsak, her şeyi de konuşursak hayat sürmez” olarak ifade etti. Gençlere bu yönde nasihatlerde bulunan Pala, şunları dile getirdi: “Şimdiki gençler kendilerini hiç sıkmıyor, hep yaşamak olarak bakıyorlar, benim torunlarım da öyle, hep bir özentilik var. Evliliklerde fedakarlıklar günümüzde yok. Fedakâr olunması lazım. Ailelerin de çocukları için fedakârlık edip evlenmelerine yardımcı olmaları gerekir. Anne, baba yaparsa çocuklar da onlardan görüp yapar. Paylaşmak, anlaşmak lazım, yardımlaşmak lazım.”