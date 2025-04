40 yılı aşmış evlilikleri dinleyin

Muazzez Pala da 63 yıllık evliliğinin sırrını “Cumhurbaşkanımız da zaman zaman kullanıyor, 'Görmedim, duymadım, konuşmadım' Üçü benim için çok önemli. Her şeyi görürsek, her şeyi duyarsak, her şeyi de konuşursak hayat sürmez” olarak ifade etti. Gençlere bu yönde nasihatlerde bulunan Pala, şunları dile getirdi: “Şimdiki gençler kendilerini hiç sıkmıyor, hep yaşamak olarak bakıyorlar, benim torunlarım da öyle, hep bir özentilik var. Evliliklerde fedakarlıklar günümüzde yok. Fedakâr olunması lazım. Ailelerin de çocukları için fedakârlık edip evlenmelerine yardımcı olmaları gerekir. Anne, baba yaparsa çocuklar da onlardan görüp yapar. Paylaşmak, anlaşmak lazım, yardımlaşmak lazım.”