Evlilik vaadiyle istismar

Son yıllarda artan siber dolandırıcılık türlerinin incelendiği araştırmaya göre, en yüksek para kaybına uğratan tür, evlilik vaadiyle dolandırıcılık oldu. 2024 itibarıyla en riskli noktaya ulaşan bu dolandırıcılık türünde, kişi başı ortalama 6 bin 99 dolarlık finansal kayıp yaşandığı ortaya çıkarıldı.

DOLANDIRICILAR AĞA ÇEKİYOR

Bitdefender Antivirüs Türkiye Distribütörü Laykon Bilişim Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, “Sosyal medya dolandırıcılıkta en çok rol oynayan iletişim kanallarından biri haline geldi. Sosyal medya bağlantılı dolandırıcılıkların yaklaşık yüzde 50'si, kullanıcının kötü amaçlı web sitesine yönlendiren reklama veya gönderiye yanıt vermesiyle başlıyor. Kullanıcıların yaklaşık yüzde 15’i ise kendilerine gelen mesajda yer alan linki tıklamasıyla birlikte dolandırıcının ağına düşmüş oluyor” ifadelerini kullandı.

TEDİRGİN OLMUYORUZ

Klinik Psikolog Sinem Özdener ise, aşk dolandırıcılığı olarak bilinen yöntemin son zamanlarda en yüksek para kaybına yol açtıran dolandırıcılık yöntemi olduğunu ifade etti. Özdener, “Finansal açıdan karşı tarafa destek sağlanması ve bunun bir sorun olarak görülmemesinin temelinde güven duygusu yatıyor. Kişiler karşı taraftan güven hissi aldıklarında verdikleri para nedeniyle tedirgin olmuyor” diye konuştu.







