5 Ekim 2018 Cuma gün sonu haberleri

5 Ekim 2018 Cuma gününün öne çıkan haberlerini derledik:

Bakan Akar'dan ABD'ye net 'terör' mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Batman'ın Gercüş ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen EYP'nin patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Akar, terör destek olan ABD'ye çok net mesaj verdi. Bakan Akar, "Terör, terörist bitmeden bu mücadelede asla durmak yok. Azimli ve kararlıyız, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İster tır, ister vagonlarla neyle silah verirse versinler bunun sonu olmadığını teröristlerin başındakiler anladı, aşağıdakiler de anlayacak" dedi. Devamı >>

PKK/KCK operasyonunda 88 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığından, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 88 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü nedeniyle muhtemel eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince, 7 ilde operasyon yapıldı. Devamı >>

AA

İsrail işgal güçlerinin saldırısında 2 Filistinli şehit etti

İsrail işgal güçlerinin, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde göstericilere açtığı ateş sonucu biri çocuk iki Filistinli şehit oldu, 126 Filistinli gerçek mermi ile yaralandı.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, barışçıl gösterilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ile saldırması sonucu 12 yaşındaki Faris es-Sersavi ile Mahmud Ebu Seman'ın (24) şehit olduğunu belirtti. Kudra, ayrıca 126 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını, 7'sinin durumunun ise kritik olduğunu aktardı. Devamı >>

Bankalar sıkıyor kredi talebi azalıyor

Merkez Bankası'nın, bankaların kredi eğilimlerine yönelik açıkladığı yeni raporuna göre bankalar tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdı. Raporda dördüncü çeyrek için ise beklentinin işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği yönünde oldu.

Merkez Bankası'nın, "Banka Kredileri Eğilim Anketi 3. Çeyrek" raporunu açıkladı. Raporda ''Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler tüm kredi türlerini sıkılaştırıcı yönde etkilerken, işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaştırılmasındaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm olmuştur" denildi. Devamı >>

Mursi'ye ziyaret zulmü

Mısır makamları, skandal bir karara imza atarak darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye 5 yıl içinde 4 kez görüşme izni verdi.

Mursi'nin savunma heyeti başkanı Abdulmunim Abdulmaksud yaptığı açıklamada, Mısır makamlarının Mursi'ye son iki hafta içinde iki kez görüşme izni verdiğini söyledi. Devamı >>

Türkiye'nin F-35'teki kritik rolünü çizerek gösterdiler

ABD merkezli Bloomberg Businessweek, Türkiye’nin F-35 projesindeki kritik rolünü tüm dünyaya gösterdi. ABD Kongresi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemini satın almasını gerekçe göstererek, Türkiye’ye F-35 yeni nesil savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulmasını istiyor.

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BD’nin en önemli ekonomi dergilerinden Bloomberg Businessweek, bugün “Lockheed’in F-35’lerinin Türkiye problemi var” başlığıyla bir makale yayımladı. Milliyet'te yer alan habere göre, ABD Kongresi’nin Türkiye’ye F-35 verilmemesini yönünde attığı adımların geçersizliği, haberde açık açık gösterildi. Türkiye’nin F-35’in en önemli parçalarını ürettiği vurgulandı. Devamı >>

MHP Üsküdar ilçe teşkilatını görevden alındı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde gerçekleşen olaylardan dolayı MHP yönetimi, Üsküdar ilçe teşkilatını görevden aldı.

Akşener'in evinin önündeki olaylar nedeniyle 11 kişini gözaltına alındığı öğrenildi. Devamı >>

Bedellide ilk tezkere geldi

Hatay'da İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda bedelli olarak silah altına alınan 3 bin 700 askerliklerinin 18. gününde yemin etti, terhis oldu.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda silah altına alınan 3 bin 700 bedelli asker, 18 günlük eğitimlerinin ardından bugün yapılan yemin töreninde silaha el basarak yemin etti. Törenin ardından terhis olan bedelliler aileleri ve sevdikleri ile buluştu. Devamı >>

Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu

Doğu Karadeniz'i vuran sağanak yağış bazı bölgelerde ani su baskınlarına, heyelana ve sele neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Doğu Karadeniz’de dün saat 15.30'dan sonra etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından Karadere'de taşkınlar meydana gelirken, sel ve heyelanlar oluştu. Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi sel ve heyelanların etkili olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Devamı >>

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Kürt vatandaştan PKK'ya: Bu vatanı bölemeyeceksiniz

Batman'da yola döşedikleri EYP'yi askeri zırhlı araç geçerken patlatan terör örgütü PKK'ya Kürt vatandaşlardan da büyük tepki yağdı. Muşlu Maşallah Önel, “Ben dünyada tek bir ülke tanırım, tek bir vatan tanırım, tek bir toprak tanırım o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dış güçler ne yaparsa yapsın, bu hainler ne yaparsa yapsın, bu vatanı bölemeyeceksiniz. Bu vatan çapulcularla kurulmuş bir vatan değildir" diyerek tepkisini dile getirdi. Devamı >>

CHP'de koltuk savaşları başladı: Ortalığı karıştıracak isimler

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için partiler tüm hızıyla aday ve stratejilerini belirlemeye çalışırken CHP'de de koltuk savaşları başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir gibi büyükşehirlerde şimdiden 4-5 aday çıkarken en dikkat çeken isimler Mansur Yavaş ve Mustafa Sarıgül oldu. Yavaş'ın Ankara için CHP-İyi Parti ittifakını istediği iddia edilirken Şişli'yi isteyen Sarıgül'e Eyüpsultan'ın teklif edildiği öne sürüldü.

CHP’de yerel seçim öncesi birçok aday ismi kulislere yansırken en çok üç büyük kentte kimlerin yarışa gireceği merak ediliyor. Hürriyet'te yer alan habere göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anketlerden çıkan bazı isimlerle görüştüğü öğrenildi. İzmir’de Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur’un adı öne çıktı. Ankara’da ittifak oylarına karşı Mansur Yavaş yeniden gündemde. Devamı >>

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Trump'tan yeni 'terörle mücadele' stratejisi

ABD'nin yeni 'Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini' onaylayan Başkan Donald Trump, "Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık.

Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim" ifadelerini kullandı. Devamı >>

Putin'den Hindistan ile askeri iş birliği vurgusu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri teknik iş birliğinin Hindistan’a sadece Rus silahı tedarik etmekle sınırlı olmadığını belirterek, “Ülkelerimiz, modern askeri ürünlerin ortak olarak geliştirilmesini ve üretimini sağlıyor.” dedi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Putin, Modi ile yaptığı görüşmede Rusya ile Hindistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için farklı alanlarda bir dizi anlaşmalar imzalandığını söyledi. Devamı >>

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk Nijerya'da

Dünyada en fazla okula gidemeyen çocuk sayısının batı Afrika ülkesi Nijerya'da olduğu bildirildi. Nijerya Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan rapora göre, ülkede Boko Haram saldırıları ve farklı nedenlerden dolayı 13,2 milyon çocuk okula gidemiyor. Devamı >>

Fenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

Fenerbahçe; Volkan Demirel, Aatif ve Nabil Dirar'ın süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü, kadro dışı kararıyla ilgili bir açıklama yayınladı:

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Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;

- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.

- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Devamı >>

Galatasaray'dan UEFA açıklaması

Galatasaray, UEFA'nın dosyaları tekrar incelemesiyle ilgili açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın ilgili kurumlarına gerekli resmi açıklama ve yanıtları verdiğini ve kulübün menfaatleri doğrultusunda resmi yanıt ve aksiyonlarını vermeye devam edeceğini belirtti. Devamı >>

Huawei Mate 20 serisinin fiyatı ortaya çıktı

Tanıtıma kısa bir zaman kalan Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı. Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro’ya ait olduğu iddia edilen basın görselleri ve fiyat bilgisi ortaya çıktı.

Huawei Mate 20 ile ilgili son zamanlarda ortaya çıkan tüm basın görsellerinde telefonun üçlü kamera modülüne yer verildiği görülüyor. Telefon 16 Ekim’de tanıtıldığı zaman sürpriz olmayacak. Fakat paylaşılan fiyat bilgisi akıllara durgunluk yaşattı diyebiliriz. Devamı >>