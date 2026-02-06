Yeni Şafak
56 yıllık veda: Evli çift bir gün arayla hayatını kaybetti, yan yana toprağa verildiler

18:506/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Ordu'da bir gün arayla vefat eden 56 yıllık evli çiftin cenazesi defnedildi.
Ordu'da bir gün arayla vefat eden 56 yıllık evli çiftin cenazesi defnedildi.

İstanbul'da bir gün arayla hayatını kaybeden 56 yıllık evli çiftin cenazeleri, memleketleri Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da oturan
80 yaşındaki Aydın Salihoğulları, 4 Şubat'ta rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
. Salihoğulları'nın cenazesi, dün Fatsa ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.
Eşi Taliha Salihoğlulları da diyaliz hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.
78 yaşındaki Salihoğlulları'nın cenazesi de bugün aynı camide kılınan namazın ardından eşinin kabrinin yanında toprağa verildi.

