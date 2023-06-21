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81 ilde narkotik operasyonu: 952 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 81 ilde gerçekleştirilen 'Yüzüncü Yıl' kod adlı narkotik operasyonunda, 952 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

16:18 . 21/06/2023 Çarşamba
DHA
Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından 'Yüzüncü Yıl Operasyonu' gerçekleşti. 1025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi" dedi.


Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik ekiplerine çalışmalarından dolayı teşekkür eden Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarıyla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.



#operasyon
#Ali Yerlikaya
#uyuşturucu
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